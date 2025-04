Vihar az édenben: Sydney Sweeney és Glen Powell románcának a pénz vethet véget

Hosszú évek óta vita tárgya, hogy a női főszereplők lényegesen kevesebb fizetést kapnak a férfiaknál. Számos példa mellett most egy új, meglepő eset derült ki: Sydney Sweeney és Glen Powell ugyanis nagyon eltérő gázsit kapta az Imádlak utálni című romkomért. A hír sokakat megdöbbentett, miközben a két színész úgy tűnik, a való életben is egymásra talált. Gondot okozhat köztük az igazságtalan fizetés?

Sydney Sweeney és Glen Powell között a pénz ellenére is izzik a levegő - Fotó: AFF/PA Images

Sydney Sweeney és Glen Powell fizetése

Az imdb.com információi szerint az Eufóriában és a brutálisan hasító, és minden sztárját egyenlő mértékben fizető A Fehér Lótuszban megismert színésznő az utóbbi évek legjobban teljesítő romkomjáért 2,250.000 millió dollárt kapott, ami tisztes summa egy alig pár éve felkapott sztár esetében. Ezzel ellenben a Variety információi szerint a leginkább sorozatokból és olyan kasszasikerek, mint a Számolás joga vagy a Tom Cruise szerelemprojektjeként szárnyaló, az élete utolsó szerepében látható Val Kilmerrel készült Top Gun: Marverick mellékszerepeiben feszítő sármőr 5 milliót kapott az Imádlak utálniért, dacára annak, hogy Sweeney népszerűbb volt már, mint a texasi színész.

Az Imádlak utálni az utóbbi évek legjobb romkomja/ Fotó SONY

A dolgot egy újabb visszalépésnek tekintik a filmes szakemberek, miközben a sors fintora, hogy a két színészről egyre többet pletykálják, hogy egy párt alkothatnak egy ideje, ugyanis Sweeney váratlanul felbontotta az eljegyzését, és többször látták együtt Powellel. A két színész karrierje a romkom óta szárnyal, Powell a Twisters: Végzetes vihar című film férfi főszerepében vitte sikerre az utóbbi évek leglátványosabb katasztrófafilmjét, míg Sweeney ismét az Eufóriában forgat a munkamániás Zendaya mellett, de több más projektben is érdekelt, legközelebb év végén láthatjuk a The Housemaid című feszült thrillerben a Mamma mia sztárja, Amanda Seyfried és a 365 nap pokoli Massiomoja, Michele Morrone társaságában. A slusszpoén: Sweeney gázsija itt már nagyon is rendben van, az imdb.com szerint 7,5 millió dollárt kap a filmért.