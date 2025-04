„Nagy ijedtség volt, sokan az utcára menekültek” – képgaléria az isztambuli földrengésről

Isztambul az Észak-Anatóliai-törésvonal mentén fekszik, emiatt gyakoriak a kisebb-nagyobb földmozgások. Bár most komoly károkat nem okozott a földrengés, azonban néhol épületek rongálódtak meg.

Több épület is megrongálódott a földrengés következtében. Fotó: Anadolu via AFP

Isztambuli földrengés: sokan sátrakban töltötték az éjszakát

Április 23-án, helyi idő szerint 12:49-kor - magyar idő szerin 11:49-kor – 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Törökországot, posztolta Facebook oldalán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A környező országokban, Bulgáriában, Görögországban és Romániában is lehetett érezni a földrengést. A földrengés epicentruma a Márvány-tengerben volt, ami nem messze fekszik Isztambultól. Kisebb előrengéseket regisztráltak már előtte a térségben, majd a 6,2-es földrengést. Ezt még utórengések is követték. Melinda, aki most Yalovában tartózkodik egy műtét miatt, elmesélte lapunknak, mit is tapasztalt kint, a földrengés ideje alatt.

Körülbelül két percig tartott. Mozgott az ágy alattam, a falak, és a falon a tv. Az ablakból láttam, hogy a plázából, étteremből mindenki az utcára futott.

- nyilatkozta Melinda.

A kórházban egy nővér biztosította Melindát, hogy földrengés biztosra tervezték az épületet. Törökországban a 2023- as nagyerejű földrengés óta a lakóházakat elkezdték megerősíteni, az új építményeket pedig már földrengés biztosnak tervezik. Isztambulban is folyamatosan zajlik az épületek megerősítése, és a földrengésbiztonsági intézkedéseket is fokozzák évről évre. Melinda férje egy mecset látogatáson vett részt Isztambulban, amikor a földrengés bekövetkezett. Szerencsére a nagy ijedtség mellett nem esett baja. A földmozgást követően a megrongálódott házak miatt, sok család parkokban és sátrakban aludt. Leginkább azok, akik még régi építésű, nem földrengés biztos házakban laktak.

Akik a régi házakban laknak azok félnek, így a város segítette őket abban hogy kint maradjanak a parkokban

- tette hozzá Melinda.

A földrengés napján nemzeti ünnep volt Törökországban, azonban a történtek miatt aprogramok elmaradtak.

Tekintsük meg, hogyan is néz ki jelenleg Isztambul a földrengés után!