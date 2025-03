Bruce Willis 70 éves: 7 akciómentes alakítás a születésnapos színészlegendától

Bruce Willis eleinte Vincent Vega szerepét akarta vászonra vinni, ám a simlis gengsztert végül John Travolta játszhatta el (Fotó: Entertainment Pictures)

4. 12 majom

Abban, hogy Bruce Willist a világ megmentésére kérik fel, szinte semmi különleges nincs. Az viszont már változtat a „leányzó fekvésén”, hogy a világot nem a jelenben kell megmenteni, hanem a múltban. Terry Gilliam időutazós mozija az egyedi hangulata, folyamatos figyelmet igénylő, de annál csavarosabb történetvezetése, valamint a Willis mellett parádézó, fiatal Brad Pitt miatt vált zsánere egyik alapkövévé, mely a széles közönség elől mégis mintha a homályba veszett volna az elmúlt 30 évben. Így mindenképp helye volt a listánkon.

Talán maga Bruce Willis sem érti, hogy Brad Pitt miért Rudolf Péter hangján szólal meg ebben a moziban (Fotó: KPA)

5. A sebezhetetlen

Azt már megszokhattuk, hogy Bruce Willis sérthetetlen macsóként jelen meg a legtöbb filmjében. Azonban M. Night Shyamalan mozijában szó szerint sebezhetetlen, ahogy a produkció címe is mutatja. A művet a szuperhősös témát a megszokottól teljesen eltérő, realista megközelítésmód mellett Willis és színésztársai (mint például Samuel L. Jackson) munkája, továbbá a gyönyörű fénykepézés tette még igazán emlékezetessé.

A sebezhetetlen egy nem sűrűn emlegetett szuperhősmozi, pedig a műfaja egyik kimagasló darabja (Fotó: Entertainment Pictures)

6. Négy szoba

A film címében szereplő négyes szám nemcsak a szobák mennyiségét jelöli, hanem az elmesélt sztorik, valamint az azokat megrendező direktorok számát is. Ünnepeltünk az utolsó szoba Quentin Tarantino által dirigált eseményeiben bukkan fel, amikor is egy különös hollywoodi bagázs egyik tagját alakítja. Érdekesség, hogy a stáblistán hiába keresnénk Bruce Willis nevét, nem találnánk. Ennek az az oka, hogy Willis nem kért egy fityinget sem a szerepért, pusztán szórakozásból és Tarantino iránti baráti szeretetéből fakadóan játszott a moziban, ezzel viszont a színészszakszervezet szabályait szegte meg, így nem tüntethették fel a nevét a szereplők között.

A Négy szoba című vígjátékban Bruce Willis magyar hangja nem a megszokott Szakácsi Sándor vagy Dörner György duó egyike, hanem Barbinek Péter volt (Fotó: YouTube)

7. Holdfény királyság

Bruce Willis rendőrruhában? Nem, ez még mindig nem a Die Hard, talán nem is lehetne távolabb annál, pedig igen, ebben is egyenruhás figurát alakít cikkünk főhőse. Az egyedi képalkotási módjáról híressé vált Wes Anderson Holfény királyság című felnövéstörténetében Willis nem német terroristák, hanem két egymásba szerető, és a világ elől elmenekülő gyermek nyomába ered. Nyomozói szerepköre mellett azonban mintha a józan ész szócsövének feladatait is magára vállalta volna az általa játszott Sharp kapitány, aki amellett, hogy kioktatja a csak magukra gondoló szülőket, idővel rájön arra is, mi vezetett a gyerekek elszökéséhez.