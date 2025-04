Enélkül nem készülhetett volna el Arnold Schwarzenegger klasszikusának remake-je

Ha a testépítőből lett színészlegendára gondolunk, először valószínűleg olyan kasszasikerek juthatnak eszünkbe, mint a Terminátor, a Ragadozó vagy a Total Recall – Az emlékmás. Azonban van egy méltatlanul keveset emlegetett mozija is, melyet ráadásul a híres regényíró, Stephen King műve alapján készítettek. Az 1987-ben megjelent Menekülő ember egy disztópikus világban zajló élet-halál harcról szól, melyet az ártatlanul elítélt Ben Richardsnak (Arnold Schwarzenegger) kell megvívnia, hogy megváltást nyerjen egy tévében közvetített játék keretei közt. A Paul Michael Glaser által rendezett film igazi kultikus darabbá érett az évtizedek alatt, nem is csoda, hogy néhány éve felmerült a remake ötlete, melyet idén már be is mutatnak a mozikban, ám ehhez meg kellett valósulnia egy fontos feltételnek.

Az Arnold Schwarzenegger-filmek egyik alulértékelt darabja, a Menekülő ember 1987-ben jelent meg (Fotó: TRI STAR PICTURES)

Arnold Schwarzenegger rábólintására vártak, addig szó sem lehetett forgatásról

Nem lehetne azt mondani Glen Powellre, hogy ne lenne lelkiismeretes. Az idén ősszel megjelenő új Menekülő ember főhőse ugyanis addig nem volt hajlandó egy képkockát sem rögzíteni, amíg az eredeti mozi főhőse, Arnold Schwarzenegger nem egyezik bele, hogy elkészüljön a film. A nem is olyan rég szinglivé váló Sydney Sweeney-vel is összeboronált színész bevetette kapcsolatait, és A Fehér Lótusz 3. évadának sztárján, Patrick Schwarzeneggeren keresztül érte el az „Osztrák Tölgyet”, akivel videóchaten egyeztetett a film sorsáról.

Patrick Schwarzenegger nagyon jó barátom, és megkérdeztem, tudnék-e beszélni az apjával, mivel azóta nem találkoztam vele, mióta leforgattuk A feláldozhatókat. Arnold teljes mértékben áldását adta a projektre, mi pedig majd egy nagyon különleges ajándékkal fogjuk meglepni pár héten belül cserébe

– árulta el a People-nek az Imádlak utálni és a Top Gun: Maverick szépfiúja.

Glen Powell nem akart az eredeti Menekülő ember áldása nélkül kamera elé állni (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Kivel menekül majd Glen Powell?

A közel 40 év után elkészülő remake az angol rendező, Edgar Wright kezébe került, akinek eddig olyan műveket köszönhetünk, mint Haláli hullák hajnala vagy a Nyomd, bébi, nyomd!. A szőke szépfiú, Powell mellett pedig Josh Brolin (Dűne, Bosszúállók-filmek), Michael Cera (Superbad, Barbie) és William H. Macy (Szégyentelenek, Fargo) is feltűnik majd a 2025. november 6-án mozikba kerülő túlélőshow újragondolt verziójában.