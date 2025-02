Arnold Schwarzenegger büszke fia meztelen jelenetére

Patrick Schwarzenegger apja korábbi ikonikus jelenetét másolta le A Fehér Lótusz legújabb évadjában. A MAX harmadik szezonját élő sorozatában Arnold Schwarzenegger fia nem félt megmutatni testét már az első részben, és ezzel hivatalosan is apja nyomdokaiba lépett. A képsorok láttán elképesztően nagy hasonlóságot lehet felfedezni apa és fia között. Mintha az 1970-es és 80-as évekből bújt volna elő Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger fia A Fehér Lótusz premierjén (Fotó: Northfoto)

Arnold Schwarzenegger büszke fiára

Arnie büszkeségét fejezte ki, mikor meglátta meztelenül Patricket a MAX legújabb sikersorozatában. Egyáltalán nem lepődött meg, hogy így látja fiát. − Micsoda show! Nem mondanám, hogy meglepett, hogy van egy meztelen jelenete, de mit is mondhatnék - az alma nem esett messze a fájától. Ne hagyjátok ki ezt most vasárnap. Higgyétek el nekem - mondta Arnie a fia sorozatát reklámozva, utalva arra, hogy az első és a második Terminátor filmben igencsak merész jelenetekben érkezett vissza a jövőből meztelenül.

Patrick Schwarzenegger magabiztosan mutatkozott meztelenül

Arnold Schwarzenegger fia, amikor megtudta, hogy meztelenkednie kell, azonnal bevállalta. Maximálisan megbízott a rendezőben, Mike White-ban. A Fehér Lótusz rendezőjéről már tudhatjuk, hogy feszegeti a határokat. Az első két évadban sem volt hiány pikáns jelenetekből. Talán a mostani lesz az egyik legdurvább, ugyanis a jelenet, amiben Patrick Schwarzenegger meztelen teste látható, egy olyan történetszál része, ami igencsak tabunak számít. A Fehér Lótusz 3. évadában Patrick egy gazdag üzletember örökösét alakítja és olyan sztárokkal szerepel együtt a nagyszabású sorozatban, mint Jason Isaacs, Parker Posey és Leslie Bibb.

Patrick Schwarzenegger meztelenül apja nyomdokaiba lépett

Patrick színészi karrierje felívelőben van. Ő az egyik Arnold öt gyermeke közül. A négy édestestvér: Katherine (35), Christina (31), Patrick (27), Christopher (27), akiknek édesanyjuk Maria Shiver. Joseph Baena (27) édesanyja azonban Mildred Patricis Baena, az egykori házvezetőnőjük.

A Terminátor sztárja 2011-ben vált el feleségétől Maria-tól 25 év házasság után, nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került Mildreddel való hűtlensége.