Nem várt fordulat: Patrick Schwarzenegger elhalasztotta esküvőjét

Patrick Schwarzenegger és Abby Champion másfél évvel ezelőtt jegyezték el egymást, de az világra szóló esküvőjükre azóta sem került sor. A színész most végre bevallotta, hogy kénytelen volt elhalasztani a lagzit, ugyanis egy olyan szakmai feladatot kapott a közelmúltban, amit egyszerűen nem tudott visszautasítani.

Patrick Schwarzenegger és Abby Champion 8 éve alkot egy párt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Patrick Schwarzenegger elhalasztotta az esküvőjét

A színész a keddi The Drew Barrymore Show-ban mesélte el, hogy miért kellett elhalasztania a nagy napot menyasszonyával, Abby Championnal. Az ok nem más, minthogy Arnold Schwarzenegger fia megkapta álmai munkáját. Az eljegyzés után nem sokkal tudta meg, hogy szerepet kapott a Fehér Lótusz 3. évadában és emiatt Thaiföldre kell mennie forgatni:

Másfél évvel ezelőtt végre eljegyeztük egymást, ez volt a mi nagy pillanatunk. Nagyszerű volt, de rá pár napra elvállaltam a Fehér Lótuszt. Ezután azt mondtam, »Abby, tudom, hogy az eljegyzésünk most a legfontosabb és ebben az évben kellene összeházasodnunk, de muszáj eltolnunk. Megkaptam a szerepet és a következő 7 hónapban Thaiföldön kell forgatnom.«



Patrick Schwarzenegger menyasszonya megértette a döntést

A 31 éves Patrick és a 28 éves Abby 2023 decemberében jelentették be a lánykérés tényét az Instagramon keresztül, előtte egyébként nyolc évig jártak együtt. A leendő ara annyira örült annak, hogy szerelme ennyi idő után megkérte a kezét, hogy az esküvő elhalasztása cseppet sem aggasztotta. Tudta, hogy mennyire fontos neki ez a munka és hogy a színész talán legnagyobb álmát váltja valóra a népszerű sorozatban való szerepléssel, így támogatta párja döntését és megértette, hogy ez a forgatás most prioritást élvez, és majd utána megtartják az esküvőt.

Abby Champion hamarosan Schwarzenegger lesz

Patrick Schwarzenegger élete fenekestül felfordult új szerepe miatt. A Fehér Lótusz szépfiúja meztelenkedésével hívta fel magára a figyelmet, ami miatt kapott hideget-meleget egyaránt. Egy ponton még reagálni is kényszerült az őt ért támadásokra. De most már lecsengett ez is és nincs semmi akadálya az esküvőnek. Patrick Schwarzenegger megerősítette amikor Drew Barrymore-nál vendégeskedett, hogy idén mindenképp oltár elé áll élete párjával. Ezzel pedig hivatalosan is a Schwarzenegger család tagja lesz Abby Champion.