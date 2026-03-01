Egy budapesti panellakás áráért kelt el az olimpikon ruhája

Sokkoló összeget fizettek egyetlen sportruháért. A milánói-cortinai téli olimpia egyik legsikeresebb, legszebb és legnagyobb közönségsikert arató sztárja, Jutta Leerdam dresszét 195 ezer euróért (nagyjából 73,5 millió forintért) árverezték el. Ennyi pénzből Budapesten már egy kisebb panellakást is lehet venni, valaki mégis inkább egy overált választott.

Jutta Leerdam szerelését milliókat fizettek Fotó: Tim Clayton

A német Sport Bild beszámolója szerint a legmagasabb licit sokáig csak 3 millió forint körül volt, ám ezt követően két elszánt, és tehetős résztvevő az egekig tornászta a tétet, míg végül megszületett a döbbenetes végösszeg.

A 27 éves sportoló ebben a ruhában nyerte meg az 1000 méteres szám aranyérmét, valamint szerzett ezüstöt 500 méteren az olaszországi ötkarikás játékokon.

Jó ügyre ment a vagyon

A hatalmas összeg azonban nem a Leerdam zsebébe került: a bevételt azok a klubok kapják, ahol a holland csapat tagjainak pályafutása elkezdődött, így támogatják a jövő olimpikonjainak felnevelését.

Jutta Leerdam százmilliókat keresett egyetlen mozdulattal

A szőke szépséget nem kell félteni, amiért ez az összeg nem nála landolt, hiszen cipzárlehúzásainak köszönhetően hatalmas bevételre tett szert az idei ötkarikás játékokon. Korábban beszámoltunk róla, hogy a holland válogatott öltözékét a Fila biztosította, az olimpián pedig amúgy is tilos saját szponzorok logóinak feltüntetése – ennek ellenére Jutta Leerdam futamai után rendre felfedte Nike sportmelltartóját a versenyszerelés alól. A szabályok megkerülésével az olimpikon állítólag közel egymillió dollárt szerzett magának.