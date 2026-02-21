Örömkönnyek és indulatok, üzent kritikusainak a téli olimpia szuperszexi jégkirálynője

Jutta Leerdam már az érkezésével óriási feltűnést keltett a milánói-cortinai téi olimpia helyszínén, hiszen amerikai youtuber-celebbunyós szerelme, Jake Paul jóvoltából stábjával és rokonaival együtt egy felcicomázott magángéppel repült Olaszországba. Aztán azzal a címlapokra került, hogy napokig nem állt szóba az újságírókkal, majd azzal, hogy a versenye végén egyetlen vagány cipzárlehúzással, a sportmelltartóján látható logó elővillantásával százmilliókat zsebelhetett be egyéni szponzorától. A 27 éves holland sportolónő ugyanakkor fájlalja, hogy mindenki csak a körítéssel foglalkozott, pedig a rövid pályás gyorskorcsolya 1000 méteres távján nyert olimpiai aranyérmével (és az 500 ezüstjével) feltette a koronát eddig is sikeres pályafutására.

Jutta Leerdam aranyosan érkezett, és arannyal távozott a téli olimpiáról

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A már eddig is sokszoros világ- és Európa-bajnok Leerdam búcsúzóul és egyben tüntetőleg egy olyan fotóját posztolta a 6,4 milliós Instagram-rajongótáborának, amelyen nem a szépsége a lényeg: az örömkönnyektől szétkenődött sminkje látszik.

Számomra ez a kép örökít meg mindent, amit az olimpiám jelent

Ez a pillanat bizonyítja, hogy nem kell kevesebbet mutatnod önmagadból ahhoz, hogy valami nagyszerűt érj el. Hogy nem a külsőd határozza meg, milyen ember és sportoló vagy. Hogy ha keményen dolgozol és elszánt maradsz, minden össze fog állni.

Annyira ironikus, hogy egész pályafutásom során a szemceruzám és a sminkem alapján ítéltek meg, pedig ezek csak önbizalmat adtak nekem, hogy nőiesnek és erősnek érezzem magam

– kommentálta kifejező képét Jutta Leerdam.

Jutta Leerdam példát mutatott a nőtársainak

"A nyomás, amit éreztem, az ítélkezés, amivel annyiszor megküzdöttem, a kemény munka, amit annyi éven át végeztem, mind összeállt ebben a pillanatban. Sosem éreztem szükségét, hogy bármit is bizonyítsak. Magamért tettem, a fiatalabb énemért, a családomért és minden nőért, aki nem akar skatulyába kerülni, és csak hitelesen önmaga akar lenni.

Emlékeztető, hogy lehetsz egyszerre lágy és erős, fegyelmezett és nőies. Soha ne hagyd, hogy bárki elhomályosítsa a fényed! Szeretet, szeretet, szeretet

– zárta sorait a téli olimpia jégkirálynője.