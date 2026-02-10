Botrány a téli olimpián: engedély nélkül használta fel a dalt a műkorcsolyázó, kiakadt a zenész

A zenész Seb McKinnon-nak kérdései támadtak a 2026-os téli olimpia egyik résztvevőjének versenyszáma után. Amber Glenn műkorcsolyázó a The Return című dalát használta fel, de mint kiderült nem kért hozzá engedélyt.

Megvádolta a zenész a téli olimpia egyik versenyzőjét. (Képünk illusztráció) Fotó: Patrick Smith / GettyImages

Megvádolták a téli olimpia műkorcsolyázóját

A kanadai művész X-oldalán számolt be történtekről.

Most tudtam meg, hogy egy olimpiai műkorcsolyázó engedély nélkül használta fel az egyik dalomat a műsorában. Az egész világon lejátszották... mi? Ez a szokásos gyakorlat az olimpián?

A 26 éves Glenn a zenész dalára korcsolyázott a kűrje során a műkorcsolya csapatversenyben Milánóban. Bár szokatlan hibák miatt ebben a számban csak harmadik lett, a sportoló végül aranyérmet nyert az amerikai csapat tagjaként, miután csapattársa, Ilia Malinin férfi szabadprogramja az amerikai csapatot Japán elé repítette, ezzel bebiztosítva az első helyet.

So just found out an Olympic figure skater used one of my songs without permission for their routine. It aired all over the world... what? Is that usual practice for the olympics? — Seb McKinnon (@SebMcKinnon) February 8, 2026

Egy későbbi posztban McKinnon, aki CLANN néven készít zenét, megosztotta, hogy az eredeti kifakadása után némi magyarázatot adtak kérdésére.

A kiadómmal kötött megállapodásom az, hogy egyedül én adhatom meg a jogot a zeném felhasználáshoz. Azt hittem, mivel ez a tévében ment le, valamilyen szinkronizálási kategóriába esik. Azonban úgy tűnik, ez ugyanaz, mint a rádió? Örülök, hogy most már jobban értem

- írta a zenész.

Később gratulált az olimpiai sportolónak, hogy érmet nyert a dalával.

Viszont nemcsak Glenn futott bele potenciális problémákba a zene felhasználási jogokkal kapcsolatban. A spanyol sportoló, Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté, a Gru című film ihlette műkorcsolya-előadása szintén problémákba ütközött közvetlenül az olimpia kezdete előtt.

A sportoló akkoriban elárulta, hogy minden előírt eljárást betartott, és augusztusban az ISU ClicknClear rendszerén keresztül küldte be a zenéjét, mindemellett az egész szezonban ezzel a programmal versenyzett.

Sajnos, néhány nappal az olimpiai megnyitó előtt arról tájékoztattak, hogy szerzői jogi engedélyezési problémák miatt már nem használhatom ezt a programot

- írta akkoriban.

Szerencsére a történtek jól értek véget, és sikerült megszerezni a felhasználási jogot minden szükséges zenéhez - számolt be róla az Entertainment Weekly.