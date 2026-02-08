Amerikában tündökölt a szexi magyar világbajnok, záporoznak a gratulációk

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendezik a profi amerikaifutball-liga döntőjét. A Super Bowlt idén is az Arena4 televízió közvetíti Magyarországon, a csatorna népes stábbal utazott ki San Franciscóba. Nem először tartott a csapattal riporterként Dr. Gyenesei Leila, a világbajnok öttusázó hosszú évek óta a televízió egyik műsorvezetője. A mostani videója rengeteg rajongót vett le a lábáról.
A Seattle Seahawks-New England Patriots meccs előtt napokig a Super Bowlt vezették fel a helyszínen. Az egyik esemény az NFL Honors-gála, amit a helyi Szépművészeti Palotában rendeztek. Dr. Gyenesei Leila alkalomhoz illően öltözött fel. A feltöltött videó elnyerte a rajongó tetszését, záporoztak a gratulációk a kommentek között.
A magyar idő szerint hétfő 0:30-kor kezdődő meccs előtt a Green Day zenekar alapozza meg a hangulatot, a félidőben pedig Bad Bunny lép a pálya közepére felállított színpadra.
