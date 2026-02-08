Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Aranka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Amerikában tündökölt a szexi magyar világbajnok, záporoznak a gratulációk

gyenesei leila
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 13:30
new england patriotsseattle seahawks
Dr. Gyenesei Leila idén is a helyszínen élheti át a profi amerikaifutball-liga döntőjét. A világbajnok sportoló a Super Bowl előtt remek videóval jelentkezett.

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendezik a profi amerikaifutball-liga döntőjét. A Super Bowlt idén is az Arena4 televízió közvetíti Magyarországon, a csatorna népes stábbal utazott ki San Franciscóba. Nem először tartott a csapattal riporterként Dr. Gyenesei Leila, a világbajnok öttusázó hosszú évek óta a televízió egyik műsorvezetője. A mostani videója rengeteg rajongót vett le a lábáról.

Super Bowl LX Opening Night
A Seattle Seahawks és a New England Patriots játszik a Super Bowlon Fotó: Chris Graythen

A Seattle Seahawks-New England Patriots meccs előtt napokig a Super Bowlt vezették fel a helyszínen. Az egyik esemény az NFL Honors-gála, amit a helyi Szépművészeti Palotában rendeztek. Dr. Gyenesei Leila alkalomhoz illően öltözött fel. A feltöltött videó elnyerte a rajongó tetszését, záporoztak a gratulációk a kommentek között.

Koncertek színesítik a Super Bowlt

A magyar idő szerint hétfő 0:30-kor kezdődő meccs előtt a Green Day zenekar alapozza meg a hangulatot, a félidőben pedig Bad Bunny lép a pálya közepére felállított színpadra.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu