Gyógytorna és gólok, remekel a Fradi új csatára

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 09:30
Mostanság érdemes a Tüskecsarnokba járni a Ferencváros mérkőzéseire az osztrák jégkorongliga alapszakaszában. Legutóbb például a zöld-fehérek 6-0-ra verték a Vorarlberget, Sofron István egy góllal járult hozzá a diadalhoz.
A Ferencváros támadója, Sofron István remek játékkal, egy találattal járult hozzá Vorarlberg elleni hatgólos győzelemhez, és a támadótriója is kitett magáért. Ugyanis a kanadai Brady Shaw-val és a finn Aku Kestiläval együtt további két találatot hoztak össze. Sofron elárulta, a sérülése a múlté, de azért még jár kezelésekre.

Sofron István a Fradiban is remekel
Sofron István a Fradiban is remekel / Fotó: Koncz Márton

Szerencsére az áprilisi olimpiai selejtezőn elszenvedett gerincsérvem már nem akadályoz a jégen, bár tény, hogy küzdelem közben azért ügyelek a veszélyesebb szituációknál, nehogy ismét baleset érjen. Hosszadalmas nyári konzervatív kezeléssel hoztak rendbe, de még ma is járok gyógytornára

– árulta el a 37 esztendős Sofron, aki két elitvilágbajnokságon szerepelt, és idén tavasszal került az FTC-hez. 

Sofron István 37 évesen is élvezi a kihívást

A veterán csatár kellő motivációt érez magában ahhoz, hogy az osztrák hoki ligában szerepeljen. A 13 tagú mezőnyben a Fradi újoncként a tizedik helyen áll, négy győzelem és öt vereség a mérlege. Sofron öt gólt és két gólpasszt jegyzett eddig, vagyis nem lehet panasz a játékára.

Azért élvezem a játékot, mert felkészült finn trénerünkkel, Timo Saarikoskival rövid idő alatt megtaláltam az emberi és szakmai összhangot, továbbá kiváló légiósok alkotják a keretet. Roppant ügyes a fiatal kapusunk, Nagy Kristóf, aki eddig három meccsen állt a kapunkban, és azok közül kétszer nyertünk. Aligha tévedek nagyot, ha azt jósolom, hogy Kiko hamarosan meghívót kap a magyar felnőtt-válogatott keretébe is

– tette hozzá a csíkszeredai születésű Sofron István.

 

