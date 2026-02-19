Schobert Norbi kimondta: Ezért tölti ki a Nemzeti Petíciót

Schobert Norbi már kézhez is vette a Nemzeti Peticót, ami a napokban landol minden magyar, választási jogkörrel rendelkező állampolgár postaládájában. A Nemzeti Petíció célja, hogy mi, magyarok egyértelműen megüzenjük a háborúpárti erőknek, hogy nemet mondunk a vérontásra és annak jövőbeli finanszírozására. A fittneszguru természetesen azonnal megadta válaszait és erről egy rövid videót is készített, melyben elmondja, miért is tartja fontosnak, hogy minél többen mondjuk el, nem támogatjuk az öldöklést.

Schobert Norbi már kitöltötte a Nemzeti Petíciót (Fotó: Végh István)

Schobert Norbi: Én nem akarom a fiamat háborúba küldeni és nem akarok pénzt adni Ukrajnának

„Szia! Elmondom, mire jó a Nemzeti Petíciós Program. Tudjátok, hogy az Európai Unió azt akarja, hogy finanszírozzuk az ukrán háborút. Ez minden magyar családra éves szinten akár több millió forint teher lehet.”

A vezetők azt akarják, hogy pénzt és katonákat küldjünk. Én hiszek a demokráciában és hiszek abban, hogy mi hozzuk meg a döntést, hogy mit akarunk finanszírozni.

„Én nem akarom a fiamat háborúba küldeni és nem akarok pénzt adni Ukrajnának. Úgyhogy ezért kitöltöm a Nemzeti Petíciót. Tedd ezt te is!” - hangzik el Schobert Norbi egyértelmű üzenete.

De miről is szól részletesebben és mélységében a Nemzeti Petíció?

Ursula von der Leyen kimondta, hogy már eddig 170 milliárd eurót adtak Ukrajnának. Brüsszel arra készül, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és a magyar emberektől vegye el. Az ukrán állam működtetésére 800 milliárd dollárt akarnak kifizetni, és be akarnak szállni Ukrajna oldalán a háborúba. Ennek megálljt kell parancsolnunk! Ezért indít a kormány Nemzeti Petíciót.

NEMET MONDOK az orosz–ukrán háború további finanszírozására!

Brüsszel arra is készül, hogy nem csupán fegyvert szállít. Brüsszelben eldöntötték, beszállnak Ukrajna oldalán a háborúba. Ursula von der Leyen azt mondja, hogy „Európának harcolnia kell!”. A háború költségeit pedig az európai emberekkel, köztük velünk, magyarokkal fizettetik meg.

NEMET MONDOK arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

Egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére egy 800 milliárd dolláros terv készül. A program nem tartalmazza a fegyverkezésre elkülönített összegeket, erre további 700 milliárd dollárt szánna az EU. A következő évekre vonatkozó, összességében 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagból az uniós elosztási elv alapján Magyarországra 5652,9 milliárd forintnyi összeg jutna az elkövetkező években. Ez egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1 millió 386 ezer forintos terhet jelentene.

NEMET MONDOK a rezsiárak háború miatti emelésére!

A rezsicsökkentésnek köszönhetően az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági energiaár. Brüsszel és hazai szövetségeseik mindezt eltörölnék.

Folyamatban van a Nemzeti Petíció íveinek postai kézbesítése.

Töltse ki Ön is a Nemzeti Petíciót, hogy Brüsszelben is meghallják: