Csoda karácsony előtt, szívszorító, amit a magyar sportoló tett

Kétségkívül az év egyik legszebb sportolói története Losonczi Dávid birkózóé. A sportoló szeptemberben bejutott a világbajnokságon a fináléba, ahol nyilvánvalóan hibás bírói ítéletek miatt kapott ki. Zokszó nélkül elfogadta az ezüstérmet, novemberben azonban kiderült, a nemzetközi szövetségi belátta, hibáztak: utólag Losonczi is aranyérmet kapott, és a magyar szövetségtől is világbajnoknak járó jutalmat vehetett át. Ennek a sorsáról döntött most a birkózó.

Losonczi a vb-címéért járó jutalmából hárommillió forintot a rászorulóknak adományozott karácsony előtt - számolt be róla a Magyar Nemzet.

„Hárommillió forintot adományozott a világbajnoki címért járó jutalomból Losonczi Dávid, az Év kötöttfogású birkózója. Az ESMTK és a KIMBA bajnoka a pesterzsébeti római katolikus egyháznak, a helyi nyugdíjasoknak, valamint a kerületben élő rászoruló családoknak egy-egy millió forintot ajánlott fel. Le a kalappal, Dávid!” – írta ki ma a Facebook-oldalára a Magyar Birkózók Szövetsége.