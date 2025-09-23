Most jött: súlyos sérülést szenvedett a magyar világbajnok birkózó

A Magyar Birkózó Szövetség keddi közleményéből derült ki, hogy Losonczi Dávid, a világbajnok birkózónk súlyos sérülést szenvedett. Akár hét-nyolc hónap kihagyás is várhat rá a sajnálatos baleset következtében.
A közleményben elárulták, hogy Losonczi Dávid elülső keresztszalagja elszakadt, de hat hetet kell várnia a műtétre.
A zágrábi vb-n már a sérült lábával birkózott Losonczi Dávid. Az elődöntőben óriási csatában úgy kapott ki 6:3-ra az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes iráni Alireza Mohamadipjanitól, hogy az első menetben letapadt a térde, ápolni kellett, és ez láthatóan hátráltatta meccs közben.
„Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök. Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mit mindent” – kommentálta a helyzetet Losonczi, áll a szövetség közleményében.
