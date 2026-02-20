HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Magyarokkal találkozott a téli olimpián Liu Shaoang, nem lett jó vége

téli olimpia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 22:13 / FRISSÍTÉS: 2026. február 20. 22:14
Liu Shao­angrövidpályás gyorskorcsolya
A magyarok 5000 méteren a negyedikek lettek a B döntőben. Liu Shaoang viszont elsőként ért a célba a kínai válogatott tagjaként.
A Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Major Dominik és a dél-koreai születésű Moon Wonjun alkotta magyar négyes nyolcadik lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenyében a milánói téli olimpián, miután negyedikként ért célba a péntek esti B döntőben. A futamot a négy éve még magyarként olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak nyerték, megszerezve ezzel a pontszerző 5. helyezést ezen a távon.

Liu Shaoang
Liu Shaoang a magyarokat faképnél hagyva elsőként ért a célba a kínai válogatott tagjaként Fotó: Matthew Stockman / Getty Images

Liu Shaoang elsőként, a magyarok 4. helyen értek célba

A magyarok a B döntő elején még a japánok mögött másodikként "vonatoztak", de a hajrában már inkább a harmadik helyért harcoltak, végül viszont azt sem sikerült megszerezni. Liu Shaoang és a kínai csapat a futam végére az egész mezőnyt faképnél hagyta, és a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok gyorskocsolyázó hatalmas előnnyel, elsőként ért a célba.

Nagyon örültünk, hogy egyáltalán itt voltunk. Ezzel a futammal viszont kicsit elégedetlen vagyok, több volt ebben

- fogalmazott a futam után az M4 Sport kamerája előtt Tiborcz Dániel.

 

