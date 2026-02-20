"Olimpiai bajnokként távozom" – magyarul üzent a csalódások után Liu Shaoang

A pjongcsangi (2018) és a pekingi (2022) téli olimpiák sikersorozata után, a milánói-cortinai játékokon megszakadt Liu Shaoang diadalmenete. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok és bronzérmes rövid pályás gyorskorcsolyázó ezúttal érem nélkül zárta az olaszországi szereplést, pályafutása során pedig először medál nélkül maradt az ötkarikás játékokon. Liu Shaoang a versenyeket követően közösségi-oldalán, három nyelven közzétett bejegyzésben mondott köszönetet a szurkolóknak.

Liu Shaoang nem szerzett érmet az idei téli olimpián Fotó: Andy Cheung

A kínai színekben versenyző rövid pályás gyorskorcsolyázó vegyes váltóban a negyedik helyen zárt. Egyéniben 1000 méteren nem jutott be a döntőbe, 1500-on egy bukást követően hetedikként ért célba. Az 500 méteres távon – amelyen címvédőként állt rajthoz – szintén a hetedik helyen végzett, így nem sikerült megőriznie olimpiai bajnoki címét. A férfi váltó tagjaként a B-döntőben szerepel, ahol legfeljebb az ötödik helyet szerezheti meg.

Liu Shaoang magyarul üzent

A harmadik olimpiám. Olimpiai bajnokként érkeztem, és olimpiai bajnokként távozom. Nem került új érem a gyűjteményembe, de az ide vezető út és az emlékek örökre velem maradnak. Köszönöm a rengeteg támogatást. Köszönöm a csapatomnak és az edzőknek. Köszönöm a családomnak

– fogalmazott Shaoang.

Liu Shaoangot mindenben támogatja a barátnője

A kínai gyorskorcsolyázó párja, Latincic Lídia is a helyszínen szurkolt a téli olimpián, sőt közösségi oldalán is üzent szerelmének. Liu Shaoang barátnője minden idegszálával kedveséért drukkolt, ám az áttörés ezúttal elmaradt – ugyanakkor, ahogyan a Ripost korábban beszámolt róla, 2026 fordulópontot hozhat a közös életükben.