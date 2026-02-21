HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nehéz időszakon van túl, nemcsak a téli olimpián érte kudarc Liu Shaoangot

Liu Shao­ang
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 13:00
rövidpályás gyorskorcsolyatéli olimpia
Nem titkolta érzelmeit a téli olimpia után a rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki már megtanulta feldolgozni a kudarcot. Liu Shaoang megterhelő időszakon van túl.
B.
A szerző cikkei

Csalódottan érzi magát a téli olimpia után Liu Shaoang. A korábban magyar színekben kétszeres bajnok rövidpályás gyorskocsolyázó ugyan érmekért utazott Milánóba a kínai válogatott tagjaként, de a legjobb eredménye végül "csak" egy 4. helyezés lett. A 27 éves sportoló megterhelő időszakon van túl, nemcsak az ötkarikás játékokon érte kudarc.

Liu Shaoang a téli olimpián
Liu Shaoang megterhelő időszakon van túl Fotó: Matthew Stockman / Getty Images

Liu Shaoang a téli olimpiáról

A mai versenyből is látszik, mennyire izgalmas futamok voltak. A legrosszabb eredményem 7., a legjobb 4. hely volt az olimpián. Nyilván az érmekért jöttem, ha nem is mindig volt benne az arany, mindig maximumot hoztam, a B-döntőben is. Nem érzem, hogy nem lettem volna képes még több döntőt korizni, de ez egy olimpia, bármi megtörténhet

– fogalmazott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenye után az M4 Sportnak adott interjúban Liu Shaoang, aki elismerte, hogy csalódott.

Örülök, hogy megtapasztaltam, milyen sikert sikerre halmozni és megtanultam azt is, hogy a kudarcokat hogyan kell feldolgozni, hogyan kell kezelni. Nemcsak ezen az olimpián ért kudarc, azt elmondhatom

– vallotta be a rövidpályás gyorskorcsolyázó.

Liu Shaoang elárulta, hogy nagyon megterhelő volt számára az elmúlt időszak, nemcsak fizikailag.

Aki ért valamit az élsporthoz, az tudja, hogy a sportolók mentálisan is el tudnak fáradni. Próbálom még kiélvezni azt a pár évet, ami van. Szeretném megköszönni a nézőknek a támogatást, azoknak is, akik nem voltak mellettünk, hiszen az is egyfajta motiváció számunkra. Élveztem, itt voltam, megvolt a lehetőségem. Harcolok tovább, ahogy eddig is

– tette hozzá.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu