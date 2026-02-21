Nehéz időszakon van túl, nemcsak a téli olimpián érte kudarc Liu Shaoangot

Csalódottan érzi magát a téli olimpia után Liu Shaoang. A korábban magyar színekben kétszeres bajnok rövidpályás gyorskocsolyázó ugyan érmekért utazott Milánóba a kínai válogatott tagjaként, de a legjobb eredménye végül "csak" egy 4. helyezés lett. A 27 éves sportoló megterhelő időszakon van túl, nemcsak az ötkarikás játékokon érte kudarc.

Liu Shaoang megterhelő időszakon van túl Fotó: Matthew Stockman / Getty Images

Liu Shaoang a téli olimpiáról

A mai versenyből is látszik, mennyire izgalmas futamok voltak. A legrosszabb eredményem 7., a legjobb 4. hely volt az olimpián. Nyilván az érmekért jöttem, ha nem is mindig volt benne az arany, mindig maximumot hoztam, a B-döntőben is. Nem érzem, hogy nem lettem volna képes még több döntőt korizni, de ez egy olimpia, bármi megtörténhet

– fogalmazott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenye után az M4 Sportnak adott interjúban Liu Shaoang, aki elismerte, hogy csalódott.

Örülök, hogy megtapasztaltam, milyen sikert sikerre halmozni és megtanultam azt is, hogy a kudarcokat hogyan kell feldolgozni, hogyan kell kezelni. Nemcsak ezen az olimpián ért kudarc, azt elmondhatom

– vallotta be a rövidpályás gyorskorcsolyázó.

Liu Shaoang elárulta, hogy nagyon megterhelő volt számára az elmúlt időszak, nemcsak fizikailag.

Aki ért valamit az élsporthoz, az tudja, hogy a sportolók mentálisan is el tudnak fáradni. Próbálom még kiélvezni azt a pár évet, ami van. Szeretném megköszönni a nézőknek a támogatást, azoknak is, akik nem voltak mellettünk, hiszen az is egyfajta motiváció számunkra. Élveztem, itt voltam, megvolt a lehetőségem. Harcolok tovább, ahogy eddig is

– tette hozzá.