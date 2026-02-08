Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Lindsey Vonn üvöltött a fájdalomtól, zokogtak a szurkolók! Fotókon a téli olimpia drámája

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 14:10
Aranyéremért tért vissza, mentőhelikopter szállította kórházba. Lindsey Vonn a téli olimpia egyik legnagyobb drámáját okozta.

Gyakorlatilag fél perc alatt véget ért a téli olimpia a viadal legnagyobb sztárjának. Az olimpiai bajnok Lindsey Vonn öt év után azért tért vissza, hogy egyik kedvenc versenyhelyszínén, Cortinában újra aranyérmes legyen. Egy hete egy edzésbalesetben elszakadt a térdszalagja, de így is vállalta a női lesiklást. Fél perc után hatalmasat bukott, az amerikai sportoló üvöltött a fájdalomtól.

Lindsey Vonn üvöltött a fájdalomtól a téli olimpián
Lindsey Vonn üvöltött a fájdalomtól a téli olimpián / Fotó: Handout

A síelés legendájáért mentőhelikopter érkezett. A szurkolók, barátok, aggódva és zokogva nézték végig kedvencük drámáját.

A fotóra kattintva megnézheted, ahogy Lindsey Vonnt elszállították a versenyről.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALY - FEBRUARY 8: Lindsey Vonn of Team United States inspects the course during the Women's Downhill on day two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Tofane Alpine Skiing Centre on February 8, 2026 in Cortina d'Ampezzo, Italy.
Galéria: Lindsey Vonn balesete a téli olimpián
Vonn a szombati edzésen

Íme videón Lindsey Vonn balesete

A megrázó balesett ide kattintva tudod megnézni. 

