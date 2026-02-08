Lindsey Vonn üvöltött a fájdalomtól, zokogtak a szurkolók! Fotókon a téli olimpia drámája

Gyakorlatilag fél perc alatt véget ért a téli olimpia a viadal legnagyobb sztárjának. Az olimpiai bajnok Lindsey Vonn öt év után azért tért vissza, hogy egyik kedvenc versenyhelyszínén, Cortinában újra aranyérmes legyen. Egy hete egy edzésbalesetben elszakadt a térdszalagja, de így is vállalta a női lesiklást. Fél perc után hatalmasat bukott, az amerikai sportoló üvöltött a fájdalomtól.

Lindsey Vonn üvöltött a fájdalomtól a téli olimpián / Fotó: Handout

A síelés legendájáért mentőhelikopter érkezett. A szurkolók, barátok, aggódva és zokogva nézték végig kedvencük drámáját.

A fotóra kattintva megnézheted, ahogy Lindsey Vonnt elszállították a versenyről.