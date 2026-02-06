Hiányzó útlevél mentette meg a téli olimpia magyar hősének életét

A Nemzeti Sport Gálán életműdíjat kapott 1980-as téli olimpia második helyezett jégtáncos-párosunk férfi tagja, a 72 éves Sallay András, aki az IMG amerikai sportmarketing cég budapesti igazgatójaként dolgozik. Elmondta a Borsnak, Regőczy Krisztával jegyzett veretes pályafutása kiemelkedő emléke az 1979-es bécsi vb-ezüstérem, melyre a „Monarchia” fantázianevű kűrrel készültek. Palotást, keringőt, csárdást vittek jégre, s persze azt az osztrákok tombolva ünnepelték.

Regőczy Krisztina és Sallay András ezüstérmesek lettek a téli olimpián Fotó: Czinege Melinda

Sallay és Regőczy 1980-ban, Lake Placid-ben a magyar sport első téli olimpiai bajnokai lehetettek volna, a zsűri azonban másként döntött.

Jégtáncban ismeretlen a stopperóra vagy a gól, azaz a mérhető különbségtétel módja. Ehelyett a színfalak mögött a bírói kar szinte előre elosztotta az érmeket. Az 1980-as Lake Placid-ben rendezett olimpiát szoros csatában a Natalja Linicsuk, Gennagyij Karponoszov szovjet duónak adományozták, mi ezüstöt kaptunk. Viszont a szovjet edzőnő tudatta velünk: fájdalomdíj gyanánt Dortmundban mi nyerünk világbajnoki aranyat. Nyertünk is, de ahhoz bizonyítani illett a jégen

- emlékezett András.

A Lake Placid-i TV-közvetítés során Dick Button, az ABC kommentátora élő adásban megjegyezte: „Nézőink azt a magyar párt látják, akiknek meg kellett volna nyerniük a olimpiát.”

Másfél éve New Yorkban egy idős hölgy megkérdezte tőlem, én vagyok-e az a magyar, akit érdemtelenül fosztottak meg az olimpiai babértől?

Sallay emlékezetes találkozásaiból akadt több, ismerte a dán és svéd uralkodót, a brit korcsolyázó szövetség jubileumi rendezvényén pedig II. Erzsébettel beszélgethettek.

"Őfensége elújságolta, hogy a fia, a jelenlegi koronás fő, III. Károly ugyanazon a richmondi pályán gyakorolt, ahol mi is készülhettünk"

– említette Sallay András.

Sallay András Fotó: Domotor Csaba

Így maradt életben a téli olimpia magyar hőse

Sallay András a Borsnak egy vonatszerencsétlenségről is beszélt. Neki épp abba a kocsiba szólt a jegye, mely kettétört a balesetben.