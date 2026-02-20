Elkeserítő hírt közöltek Lindsey Vonn jövőjéről

A hét elejétől már az Egyesült Államokban, kórházi ágya körül sürgölődő szeretteitől körülvéve gyógyul Lindsey Vonn. A 41 éves, olimpiai és világbajnok sísztár szörnyű lábtörést szenvedett a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyében, amelyen már amúgy is az egyik térdében protézissel, a másikban egy héttel korábban elszakadt keresztszalaggal állt rajthoz. Ripityára tört bal sípcsontját a trevisói kórházban töltött egy hete alatt négyszer műtötték meg. Megmentették a lábát az amputálástól, de ezek után is egy külső rögzítő vázzal szállították haza, ahol újabb operációk várnak még rá. A tét immár az, hogy megússza-e maradandó sérülések nélkül.

Lindsey Vonn akár a lábát is elveszíthette volna, a teljes gyógyulásában pedig kételkedik a szakember / Fotó: Handout

Nem véletlenül fogalmazott úgy példaképe és egyben jó barátnője, a 90-es években szintén olimpiai és világbajnok Picabo Street, hogy reméli: Vonn lábában a csontok mellett az idegek is teljesen rendbejönnek még, hogy "ha családot akar alapítani, zavartalanul játszhasson majd a gyermekeivel". Maga a milánói-cortinai téli olimpia tragikus hősnője még arról sem mondott le, hogy egy napon újra visszatérjen a versenyzéshez. Egy svájci specialista, a berni Hirslanden Klinika ortopéd sebészeti és traumatológiai szakorvosa, dr. Thomas Schneider szerint utóbbira szinte semmi esély, és bizony maradandó károsodás fenyegeti Lindsey Vonnt.

Ez egész életében kínozhatja Lindsey Vonnt

A szaktekintély szerint már csak a műtétek száma is világosan jelzi, milyen nagy volt a baj. Korábban a német síválogatott hajdani orvosa, a térdspecialista dr. Ulrich Boenisch már elmondta: Vonn állapota kritikus volt, a lágy szövetek (erek, idegek, izmok) másodlagos károsodása miatt elveszíthette volna a bal lábát. Svájci kollégája most ugyanerre következtetett a gyors egymásutánban sorjázó műtéti beavatkozások alapján, majd arról beszélt, hogy mindez nem csak a sérülés súlyosságát jelzi, de a fertőzés kockázatát is növelte. Schneider szerint soha nem derül ki, hogy a bukásban közrejátszott-e Vonn olimpia előtt elszenvedett térdsérülése, amely után óriási kockázatot vállalt az olimpiai álmaiért.