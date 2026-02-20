Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elkeserítő hírt közöltek Lindsey Vonn jövőjéről

lindsey vonn
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 07:00
sérüléskórháztéli olimpia
Egy svájci szakorvos szerint nem sok esélye van a teljes gyógyulásra, hát még újra versenyezni. Pedig Lindsey Vonn még a visszatéréséről sem mondott le.
MM
A szerző cikkei

A hét elejétől már az Egyesült Államokban, kórházi ágya körül sürgölődő szeretteitől körülvéve gyógyul Lindsey Vonn. A 41 éves, olimpiai és világbajnok sísztár szörnyű lábtörést szenvedett a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyében, amelyen már amúgy is az egyik térdében protézissel, a másikban egy héttel korábban elszakadt keresztszalaggal állt rajthoz. Ripityára tört bal sípcsontját a trevisói kórházban töltött egy hete alatt négyszer műtötték meg. Megmentették a lábát az amputálástól, de ezek után is egy külső rögzítő vázzal szállították haza, ahol újabb operációk várnak még rá. A tét immár az, hogy megússza-e maradandó sérülések nélkül.

Lindsey Vonn a bukása után a téli olimpián
Lindsey Vonn akár a lábát is elveszíthette volna, a teljes gyógyulásában pedig kételkedik a szakember / Fotó: Handout

Nem véletlenül fogalmazott úgy példaképe és egyben jó barátnője, a 90-es években szintén olimpiai és világbajnok Picabo Street, hogy reméli: Vonn lábában a csontok mellett az idegek is teljesen rendbejönnek még, hogy "ha családot akar alapítani, zavartalanul játszhasson majd a gyermekeivel". Maga a milánói-cortinai téli olimpia tragikus hősnője még arról sem mondott le, hogy egy napon újra visszatérjen a versenyzéshez. Egy svájci specialista, a berni Hirslanden Klinika ortopéd sebészeti és traumatológiai szakorvosa, dr. Thomas Schneider szerint utóbbira szinte semmi esély, és bizony maradandó károsodás fenyegeti Lindsey Vonnt.

Ez egész életében kínozhatja Lindsey Vonnt

A szaktekintély szerint már csak a műtétek száma is világosan jelzi, milyen nagy volt a baj. Korábban a német síválogatott hajdani orvosa, a térdspecialista dr. Ulrich Boenisch már elmondta: Vonn állapota kritikus volt, a lágy szövetek (erek, idegek, izmok) másodlagos károsodása miatt elveszíthette volna a bal lábát. Svájci kollégája most ugyanerre következtetett a gyors egymásutánban sorjázó műtéti beavatkozások alapján, majd arról beszélt, hogy mindez nem csak a sérülés súlyosságát jelzi, de a fertőzés kockázatát is növelte. Schneider szerint soha nem derül ki, hogy a bukásban közrejátszott-e Vonn olimpia előtt elszenvedett térdsérülése, amely után óriási kockázatot vállalt az olimpiai álmaiért. 

Ami pedig Lindsey Vonn remélt teljes felgyógyulását illeti, a svájci orvos szerint félő, hogy a baleset életre szóló következményekkel jár.

Szkeptikus vagyok a teljes gyógyulását illetően. Az ilyen sérülések súlyosabbak, mint az, amelyik miatt a másik lábába térdprotézist építettek be. És attól tartok, mindez a karrierje végét jelenti

– mondta dr. Thomas Schneider a Nau.ch cikkében.

Így teszik vidámabbá Lindsey Vonnt a kórházban:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu