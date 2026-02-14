„Egész éjjel sírtam” - Lindsey Vonnt gyerekkori példaképe ajándéka mentette meg a borzalomtól

Megérezte Lindsey Vonn borzalmas bukását a 41 éves amerikai sísztár barátjává lett gyermekkori példaképe. A milánói-cortinai téli olimpia tragikus hősnőjéhez hasonlóan olimpiai és világbajnok Picabo Street elárulta: amikor megtudta, hogy Vonn a 13-as rajtszámmal vág neki a lesiklóversenynek, úgy elkezdte félteni utódát, hogy majdnem elhányta magát és végigsírta a viadalt megelőző éjszakát.

Lindsey Vonn szörnyű sérüléseket szenvedett, de még rosszabbul is járhatott volna Fotó: Handout

A 2002-ben visszavonult Picabo Street rossz előérzetét az okozhatta, hogy rendkívül babonás, ráadásul (az 1998-as Világkupán, a Crans-Montanában) sikeres pályafutása legszörnyűbb sérülését péntek, 13-án szenvedte el: akkor eltört a bal combcsontja és elszakadt az elülső keresztszalag a jobb térdében. Mindezek fényében nagyon féltette Vonnt, aki az egyik térdében pár éve beépített protézissel, a másikban két héttel korábban – éppen Crans-Montanában – elszakadt keresztszalagokkal is rajthoz állva vállalt óriási kockázatot.

– Képtelen voltam szabadulni a rossz előérzettől – nyilatkozta most a nagy előd, aki a pályafutás vége felé még gyerekként megismerte és csapattársa is volt a csodatiniként berobbant Lindsey Vonn-nak.

After being inspired to be an Olympian by Picabo Street, I can finally return the favor. It’s an honor and a privilege to announce that my firet project with my new production company, Apreś Productions, is a documentary on Picabo Street, with @MandalaySM @olympicchannel pic.twitter.com/TgqeGbqHVY — lindsey vonn (@lindseyvonn) November 17, 2020

Erre Lindsey Vonn éppen a lesiklása 13. másodpercében bukott olyan szerencsétlenül, hogy aztán sokáig üvöltött a fájdalomtól, és hosszas helyszíni ápolás után úgy vitték mentőhelikopterrel kórházba, hogy utóbb kiderült: kritikus vészhelyzetben volt, egy nemzetközi hírű térdspecalista szakorvos szerint akár el is veszíthette volna a bal lábát. Azóta háromször műtötték meg, a komplexen eltört sípcsontját külső fémkerettel stabilizálták, megmentve az amputációtól. Hogy nem járt még rosszabbul, azt Picabo Street reményei szerint talán a tőle kapott talizmánnak is köszönhette.

– Remélem, hogy a lába teljesen rendbejön majd, és remélem, az idegek is újra működnek majd. Szeretném, hogy az egész teste jól tudjon mozogni, és ha családot akar alapítani, zavartalanul játszhasson a gyermekeivel – mondta Picabo Street, aki a helyszínen látta Lindsey Vonn bukása és szenvedése minden pillanatát, és barátnője a tőle kapott régi, kopottas Reusch márkájú síkesztyűjét használta, a csuklópántján filctollal rábiggyesztett P.S. monogammal.