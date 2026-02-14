„Egész éjjel sírtam” - Lindsey Vonnt gyerekkori példaképe ajándéka mentette meg a borzalomtól

Megérezte Lindsey Vonn borzalmas bukását a 41 éves amerikai sísztár barátjává lett gyermekkori példaképe. A milánói-cortinai téli olimpia tragikus hősnőjéhez hasonlóan olimpiai és világbajnok Picabo Street elárulta: amikor megtudta, hogy Vonn a 13-as rajtszámmal vág neki a lesiklóversenynek, úgy elkezdte félteni utódát, hogy majdnem elhányta magát és végigsírta a viadalt megelőző éjszakát.
A 2002-ben visszavonult Picabo Street rossz előérzetét az okozhatta, hogy rendkívül babonás, ráadásul (az 1998-as Világkupán, a Crans-Montanában) sikeres pályafutása legszörnyűbb sérülését péntek, 13-án szenvedte el: akkor eltört a bal combcsontja és elszakadt az elülső keresztszalag a jobb térdében. Mindezek fényében nagyon féltette Vonnt, aki az egyik térdében pár éve beépített protézissel, a másikban két héttel korábban – éppen Crans-Montanában – elszakadt keresztszalagokkal is rajthoz állva vállalt óriási kockázatot.
– Képtelen voltam szabadulni a rossz előérzettől – nyilatkozta most a nagy előd, aki a pályafutás vége felé még gyerekként megismerte és csapattársa is volt a csodatiniként berobbant Lindsey Vonn-nak.
Erre Lindsey Vonn éppen a lesiklása 13. másodpercében bukott olyan szerencsétlenül, hogy aztán sokáig üvöltött a fájdalomtól, és hosszas helyszíni ápolás után úgy vitték mentőhelikopterrel kórházba, hogy utóbb kiderült: kritikus vészhelyzetben volt, egy nemzetközi hírű térdspecalista szakorvos szerint akár el is veszíthette volna a bal lábát. Azóta háromször műtötték meg, a komplexen eltört sípcsontját külső fémkerettel stabilizálták, megmentve az amputációtól. Hogy nem járt még rosszabbul, azt Picabo Street reményei szerint talán a tőle kapott talizmánnak is köszönhette.
– Remélem, hogy a lába teljesen rendbejön majd, és remélem, az idegek is újra működnek majd. Szeretném, hogy az egész teste jól tudjon mozogni, és ha családot akar alapítani, zavartalanul játszhasson a gyermekeivel – mondta Picabo Street, aki a helyszínen látta Lindsey Vonn bukása és szenvedése minden pillanatát, és barátnője a tőle kapott régi, kopottas Reusch márkájú síkesztyűjét használta, a csuklópántján filctollal rábiggyesztett P.S. monogammal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.