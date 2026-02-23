Súlyos döntést hozott Cristiano Ronaldo, ezzel el is dőlt a jövője

Meghozta a döntést a jövőjéről Cristiano Ronaldo, miután hetekkel ezelőtt egyenlőtlen bánásmód miatt sztrájkba fogott. Mint ismert, az al-Nasszr klasszisa azután tagadta meg a játékot, hogy a rivális – de a klubjához hasonlóan a szaúdi állami befektetési alaphoz (PIF) köthető – al-Hilal leszerződtette Karim Benzamát, miközben ők csak egy fiatal középpályással erősítettek.

Cristiano Ronaldo megszólalt a jövőjéről Fotó: Abdullah Ahmed

A szaúdi liga azóta közleményben közölte, hogy minden klub önálló, és senki – még Cristiano Ronaldo sem – áll a rendszer felett, de sikerült kompromisszumot kötniük. A portugál focista már visszatért a pályára, sőt, gólokat is lőtt, most pedig megtörte a csendet a jövőjéről.

Cristiano Ronaldo és Szaúd-Arábia összetartoznak

Ahogy már annyiszor elmondtam, Szaúd-Arábiához tartozom. Ez egy olyan ország, amely nagyon szívesen fogadott engem, a családomat és a barátaimat

– reagált a távozásáról szóló pletykákra Cristiano Ronaldo, aki tehát marad, és nem megy sehova.

Boldog vagyok itt. Itt akarom folytatni

– idézi a portugál klasszis szavait a Mirror.