Lindsey Vonn orvosai mélyen titkolnak valamit

Megindító üzenetet küldött a trevisói kórházból a téli olimpia női lesiklóversenyén vasárnap horrorbalesetet szenvedett Lindsey Vonn. Az egyik térdében protézissel, a másikban alig két hete elszakadt keresztszalaggal óriásit esett amerikai világsztár a közösségi oldalain közölte: komplex sípcsonttörést szenvedett, amit csak több műtéttel tudnak helyrehozni, de a fizikai fájdalmai ellenére nem bánta meg, hogy óriási kockázatot vállalt a remélt álomszerű ötkarikás búcsújáért. A 41 éves olimpiai és világbajnok alpesisíző klasszis tehát őszintén vallott a testi-lelki hogylétéről, de az olasz kezelőorvosainak szigorúan megtiltották, hogy bármit is eláruljanak az állapotáról Lindsey Vonn bukása után

Lindsey Vonn ordított a fájdalomtól, mégsem bánta meg, hogy kockáztatott a téli olimpián Fotó: Handout

Miután a helyszíni ellátása után mentőhelikopterrel a kórházba szállították, ott pedig – először – három órán át megműtötték Vonnt, azt ígérték, hogy hétfő délben részletesebb tájékoztatást adnak róla. Ezt azonban hiába várták az összesereglett újságírók, tévéstábok, ellenben kiderült, hogy az állapota stabilizálása és a szövődmények miatt újra megoperálták a világsztárt.

Az olaszok vonakodva szót fogadtak Lindsey Vonn stábjának

Órákkal később aztán az ANSA olasz hírügynökség idézte az illetékes egészségügyi hatóság szóvivőjét, aki elmondta: a síző néhány napig még a kórházban marad, de a nyilvánosság elől teljesen elzárva.

– A sajtósai határozottan megtiltották mindennemű információ kiadását, az orvosokat sem engedik nyilatkozni, sőt be sem lehet lépni a helyiségekbe. Ellentétben mindazzal, amit mi rendeltünk volna el, szigorúan ezt a szabályzatot vezették be. Miután a beteg kívánságai az elsődlegesek, ha vonakodva is, de be kell tartanunk az általuk kért irányelveket – mondta.

Lindsey Vonnt amerikai orvosai jelenlétében operálták meg az olasz orvosok.