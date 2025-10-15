Ledöbbent a világ, LeBron James a haláláról beszélt

LeBron James a modern kosárlabda egyik legnagyobb játékosa, aki már több mint két évtizede meghatározó alakja az észak-amerikai profi ligának. A 40 éves sztár most a felesége, Savannah által vezetett podcastban nyíltan és őszintén mesélt családjáról, valamint legmélyebb félelméről.

Lebron James 23. szezonját kezdi az NBA-ben Fotó: Icon Sportswire

A kosárlabda legenda 2013-ban kötötte össze életét élete párjával, ám kapcsolatuk gyökerei több mint húsz évre nyúlnak vissza, hiszen már 2002-ben, középiskolás éveik alatt megismerték egymást. Azóta három közös gyermekük született: Bronny, Bryce és Zhuri. Lebron rendszeresen oszt meg képeket és rövid videókat családja társaságában, amely külső ránézésre a tökéletes család mintapéldája.

LeBron James a saját halálát említette

A Los Angeles Lakers játékosa kedvese műsorában felfedte, hogy mindennél többre értékeli házasságát, és bármit megtenne annak megőrzéséért. A beszélgetést nemcsak az elkötelezettségének intenzitása tette figyelemre méltóvá, hanem az is, hogy milyen nyíltan kötötte össze párkapcsolati elképzeléseit a gyerekkori sebeivel.

"Az biztos, hogy nem akarok egyedül lenni" – jelentette ki LeBron elcsukló hangon. Aztán jött a mondat, ami mindent megmagyarázott:

Egyke vagyok, és csonka családban nőttem fel. Legközelebb a halálom után leszek egyedül

James az ohiói Akron városában nevelkedett, ahol édesanyja, Gloria James egyedülálló szülőként küzdött meg a mindennapi kihívásokkal. Elmondása szerint gyermekkorában a család anyagi gondokkal szembesült, ami mélyen befolyásolta játékos családcentrikus gondolkodását és viselkedését.

LeBron korábban a Netflix „Kezdő ötös” című dokumentumfilm-sorozatában is megnyílt a család iránti elkötelezettségével kapcsolatban, amikor legidősebb fia, Bronny szívproblémáiról beszélt, aki jelenleg apjával egy csapatban szerepel. Azt is elárulta, hogyan élte meg fia korai meccseit.

Amikor futott, amikor ugrott, amikor ütést kapott a mellkasán, végig izgultam. Számomra a mérkőzések legjobb pillanatai azok voltak, amikor lefújta a bíró és Bronny lejött a pályáról.