Ennyi volt Jake Paul karrierjének? Súlyos sérülést szenvedett a bokszoló a legutóbbi mérkőzésén

Jake Paul
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 13:10
A híres sportoló akkora ütést kapott, hogy hónapokig tartó orvosi kezelésre szorul. Jake Paul számára ez a sérülés akár a karrierje végét is jelentheti.
A magyar idő szerint szombat hajnali, kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek véget ért profi ökölvívó-pályafutása.

Jake Paul súlyos sérülést szenvedett mérkőzésén
Jake Paul súlyos sérülést szenvedett a mérkőzésén / Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

A színészből és videóbloggerből lett amerikai profi bokszoló kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett, 36 éves Anthony Joshuával találkozott Miamiban. A britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka a hatodik menetben kiütötte Pault, aki összesen négyszer került a padlóra. 

Az orvosi diagnózis szerint az állkapcsa két helyen is eltört, és bár a 28 esztendős amerikai a hétvégén a közösségi médiában még úgy fogalmazott, hogy "ideje pihenni, felépülni és visszatérni a félnehézsúlyba", elképzelhető, hogy utóbbira nem lesz lehetősége.

A kétoldali törést ugyanis lemezekkel, csavarokkal rögzítették, a beavatkozás pedig az egyik területen érintette a fogakat és azok gyökereit is, amelyeket el kellett távolítani - írja a profiboksz.hu szakportál.

Előreláthatólag két hónap múlva drótokat és újabb csavarokat kell behelyezni Paul állkapcsába, majd további három hónappal később fogászati implantátumokat kap, újabb negyedév elteltével pedig felhelyezik a koronákat. 

Az orvosok szerint kilenc hónapra lesz szükség, hogy Jake Paul állkapcsa 90 százalékos állapotba kerüljön, és még akkor sem garantált, hogy a jövőben engedélyt kap az orvosoktól a szorítóba lépéshez - jelenti az MTI.

Így ütötte ki ellenfele Jake Pault

 

