"Elnézést a késésért, meghalt a nagymamám" - sírva értékelt élő adásban a bajnoknő

A 2026-os téli olimpia vasárnapi zárónapján a női szabadstílusú sízők félcsőversenyében a kínai Eileen Gu sikeresen megvédte olimpiai bajnoki címét. A sportág egyik legnagyobb csillaga azonban a döntő után könnyek között állt a sajtó elé, miután értesült róla, hogy elhunyt a nagymamája.

Eileen Gu Pekingben két arany- és egy ezüstérmet, idén egy arany- és két ezüstérmet nyert a téli olimpiai játékokon Fotó: China News Service

A 22 éves sportoló az Egyesült Államokban nevelkedett, de Kínát képviseletében a téli olimpia során két ezüst után aranyérmet szerzett, így – a négy évvel korábbi pekingi három dobogós helyezésével együtt – már hat olimpiai érmet számlál, amivel minden idők legeredményesebb szabadstílusú sízője. A vasárnapi verseny után azonban lesújtó hír érte: családja ekkor tudatta vele, hogy elhunyt a nagymamája. A sajtótájékoztatón látott könnyeit is ezzel a személyes tragédiával magyarázta.

Elnézést a késésért, csak épp most tudtam meg, hogy meghalt a nagymamám

- kezdte a sajtóeseményt Eileen Gu, melyet a Magyar Nemzet is észrevett.

Nagyon fontos része volt az életemnek, ahogy felnőttem, igazán felnéztem rá. Erős harcos volt, egy igazi gőzhajó: ő irányította az életet, megragadta a gyeplőt, és olyanná tette, amilyenné akarta, ezzel pedig nagyon inspirált engem. Amikor utoljára láttam őt az olimpia előtt, nagyon beteg volt, szóval tudtam, hogy akár ez is megtörténhet. Nem ígértem meg neki, hogy nyerni fogok, de azt igen, hogy bátor leszek, ahogy ő is az volt, és ezért emlegetem folyton azt, hogy bízzak magamban, legyek bátor és vállaljak kockázatot. Nagyon örülök, hogy ezt sikerült betartanom, és remélhetőleg büszke rám, de ez most egy nagyon nehéz időszak nekem.

Eileen Gu szívszorító sorokkal búcsúzik nagymamájától

A fiatal bajnoknő a versenyek után a közösségi-oldalán is elbúcsúzott szeretett nagymamájától.