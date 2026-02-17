Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Meseszép bajnok: a téli olimpia sízője óriási figyelmet keltett

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 05:00
Kétszeres olimpiai bajnok, sikeres modell és a világ egyik legnagyobb presztízsű egyetemén tanul. Ő a 2026-os téli olimpia egyik legvonzóbb versenyzője, Eileen Gu.

A meseszép szabadstílusú síző, Eileen Gu Kína egyik legnagyobb reménységeként indult a milánoi-cortinai téli olimpián, ám időközben nemcsak hazáját, hanem az egész világot elbűvölte. Az olaszországi ötkarikás játékok sztárja már négy évvel ezelőtt is hatalmas népszerűségre tett szert, amikor 18 évesen olimpiai bajnoki címet szerzett, de a mostani fogadtatás minden eddigi várakozást felülmúlta.

Eileen Gu két aranyérmet szerett a 2022-es pekingi olimpián
Eileen Gu két aranyérmet szerzett a 2022-es pekingi olimpián Fotó: Andy Cheung

Eileen Gu természetes szépség

A kettős, kínai és amerikai állampolgársággal rendelkező vonzó sportoló a szabadstílusú síelés mellett virágzó modellkarrierrel is büszkélkedhet, miközben az Egyesült Államok egyik legismertebb egyetemén, a Stanfordon folytatja tanulmányait nemzetközi kapcsolatok szakon.

Talán elbűvölő külseje mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogy a közösségi médiában a napokban több ezer bejegyzés szülessen róla. Olaszországban pedig hatalmas felhajtás övezi: egyik versenyén például "Légy a feleségem, Eileen" feliratú táblákkal szurkoltak neki.

 

