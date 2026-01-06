Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Megműtötték a magyar válogatott játékost, oda az Európa-bajnokság

kézilabda
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 14:00
Eb-felkészülésműtét
Balsors üldözi a férfi kéziseket. A magyar válogatott múlt heti edzésen Krakovszki Zsolt bokaszalag-szakadást szenvedett.
(s)
A szerző cikkei

Rossz előjelekkel készül a magyar férfi kézilabda-válogatott a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságra. Szinte a teljes jobboldalunk kidőlt, a kiváló átlövő Máthé Dominik nem lesz ott, hasfalizom-húzódásra panaszkodik a jobbszélső Imre Bence, legutóbb pedig a szintén szélső Krakovszki Zsolt dőlt ki a sorból. Imre Bence szerepléséről napokon belül dönt a magyar válogatott stábja.

Krakovszki Zsolt a magyar válogatott edzésén sérült meg
Krakovszki Zsolt a magyar válogatott edzésén sérült meg / Fotó: Dömötör Csaba

Meg is műtötték a magyar válogatott szélsőjét

Megtudtuk, Krakovszki Zsolt egy ziccerhelyzet gyakorlása közben rosszul fogott talajt, a bokájára nehezedett a testsúlya, minek következtében szalagszakadást szenvedett. Felcsúti helyszíni ellátását követően Székesfehérváron megműtötték.

Vasárnap délután meglátogattam a kórházban, a sebe rendben, a hangulata viszont érthetően nem túl jó, de hát mit tehetünk, az efféle sérülés a kézilabda-sport része 

– újságolta a Borsnak Szikra-Mezey Csaba, a válogatott terapeutája, aki kérdésünkre bővebbet egyelőre nem tud Imre Bence jövőjéről közölni. A nyártól a Veszprémhez szerződő játékos Európa-bajnoki rajtjáról csak pár nap múlva mondják ki a végső szót. A kontinensbajnokságon viszont pályára lép egy másik Krakovszki, a megműtött Zsolt ikertestrévre, Bence, aki balszélsőt játszik.

Csoportmeccseink

Január 16. 20:30: Magyarország-Lengyelország

Január 18. 20:30: Olaszország-Magyarország

Január 20. 20:30: Magyarország-Izland

 

 

