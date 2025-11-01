Meglepő döntés, kihagyja a magyar válogatott következő meccsét a légiós

A sportágat kedvelők abban reménykedtek, hogy 2024. január 11-e után ismét nemzeti szerelést húz Máthé Dominik, akinek a térdét három alkalommal is műtötték. Az elszakadt térdszalagjai immár rendben vannak, és Chema Rodriguez szövetség kapitány is szerette volna ismét játszatni a norvég Elverum légiósát, aki együtt tréningezik a válogatottal Felcsúton. A Bors információja szerint azonban féltik a térdét, ezért kihagyja a szombati mecset (18 óra), amelyet az osztrák szövetség alapításának századik évfordulója alkalmából játszanak.

Máthé Dominik egyelőre nem tér vissza / Fotó: Török Attila

Ráadásul Bartucz László kapus is lemondta a találkozót.

"Jobb, ha a meghúzódott combizmommal elővigyázatos vagyok. A szövetségi kapitány két nap szünetet adott, ezt kihasználva kikapcsolódhatok a családommal idehaza" – mondta Bartucz a Borsnak.

Fordulatos találkozóra számít a 237-szeres válogatott, olimpiai negyedik helyezett Fazekas Nándor, akinek idősebbik fia, Gergő első számú irányítóvá lépett elő Lékai Máté visszavonulása után.

Jó lett volna látni a klasszikus Máthé Dominik, Fazekas, Bodó Richárd trió játékát. Amúgy ez a mostani magyar válogatott olyan erőkre támaszkodik, akik tagjai közül pofonegyszerű a szakvezetésünknek válogatnia

– fogalmazott Fazekas Nándor.