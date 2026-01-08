Gyászol Kásás Tamás, a Borsnak szólalt meg edzője haláláról

Megrázó hírt közölt január 8-án, csütörtök reggel Kemény Dénes. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szomorúan jelentette be, hogy édesapja 94. születésnapját ünnepelné, de "Fecsó" egy hónapja elhunyt. "Fecsó", azaz Kemény Ferenc a magyar vízilabda megkerülhetetlen alakja volt, számos olimpiai bajnokot nevelt a sportágnak.

Kemény Ferenc 94 éves korában decemberben hunyt el / Fotó: Nemzeti Sport

A mesteredző szakmai meglátásai hozzájárultak ahhoz, hogy fia, Kemény Dénes három olimpiai diadalra vezette férfi vízilabda-válogatottunkat. Hozzáértésére jellemző, hogy utánpótlás-együtteséből egy híján húszan szereztek olimpiai bajnoki címet.

Kemény Ferenc tizenkilenc olimpiai bajnokot nevelt

A háromszoros olimpiai bajnok Kásás Tamás a Borsnak beszélt arról, mit köszönhet "Fecsónak".

Amikor tizenévesen egy ideig Szicíliában élt a családunk, visszaesett a formám. Hazatértünket követően Fecsó bácsi vett kézbe, mert ráérzett arra, hogy segíthet. Megtette. Olyan szakmai-emberi módszerekkel élt, melyek jóvoltából ismét tökéletessé vált a vízilabdával való kapcsolatom. Tizenhét éves koromban beválogatott az utánpótlás-válogatottba

– nyilatkozta a Borsnak Kásás Tamás.

A férfi-válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Varga Zsolt szakvezetői ténykedésében is az elhunyt keze nyoma fedezhető fel. A Kásáshoz hasonlatosan három olimpiát nyert Kiss Gergő főként Kemény Ferenc emberi értékeit emelte ki a Borsnak.

Örökre megmarad bennem az a gondoskodás, amivel egy-egy hosszú versenyidőszak végeztével utánpótlás-szakvezetőként nyáron, illetve a januári időszakban elvitt bennünket ritka jó hangulatú edzőtáboraiba. Azokból sohasem hiányzott a jókedv. Sajátos szakmai metódusa belém ivódott, szinte játszva nevelt, nem nyomott bennünket agyon taktikával. Ő volt az, aki ránevelt a magyar vízilabdázás szeretetére, egy olyan életszemléletre, amelynek fontos talpköve a humor

– fogalmazott Kiss Gergő.

Kemény Dénes bejegyzése édesapjáról:

"Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent!"

- írta közösségi oldalán Kemény Dénes.