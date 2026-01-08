Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Gyászol Kemény Dénes és családja

Kemény Ferenc
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 09:39 / FRISSÍTÉS: 2026. január 08. 09:41
gyászKemény Dénes
Elhunyt Kemény Dénes édesapja. Kemény Ferenc ma lenne 94 éves.
B.
93 éves korában elhunyt Kemény Dénes édesapja, Kemény Ferenc. Ezt a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya jelentette be a közösségi oldalán.

94 éves korában elhunyt Kemény Dénes édesapja, Kemény Ferenc / Fotó: Szabó Miklós

Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent! Kemény család

– olvasható a Kemény Dénes által kiadott közleményben.

Olimpiai bajnokok kerültek ki Kemény Ferenc kezei közül

Kemény Ferencről két éve utánpótlásedzői díjat neveztek el. Mint ismert, fia csapataiban 19 olyan játékos nyert olimpiai aranyat, akik "Fecsó bá'" kezei közül kerültek ki.

Azért vagyok hálás neki, mert elég masszívan részt vett benne, hogy belőlem ki lett. Kezdve attól, hogy hároméves koromban ketten maradtunk

– nyilatkozta korábban Kemény Ferencről a fia.

 

 

