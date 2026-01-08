Gyászol Kemény Dénes és családja

93 éves korában elhunyt Kemény Dénes édesapja, Kemény Ferenc. Ezt a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya jelentette be a közösségi oldalán.
Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent! Kemény család
– olvasható a Kemény Dénes által kiadott közleményben.
Kemény Ferencről két éve utánpótlásedzői díjat neveztek el. Mint ismert, fia csapataiban 19 olyan játékos nyert olimpiai aranyat, akik "Fecsó bá'" kezei közül kerültek ki.
Azért vagyok hálás neki, mert elég masszívan részt vett benne, hogy belőlem ki lett. Kezdve attól, hogy hároméves koromban ketten maradtunk
– nyilatkozta korábban Kemény Ferencről a fia.
