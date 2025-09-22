Kemény Dénes: A horgászat és a vadászat megfér egymás mellett

A vadászat és horgászat évtizedek óta jól megfér egymás mellett – vallja Kemény Dénes, aki a férfivízilabda-válogatottal három olimpiai bajnoki címet nyert. A pólókapitány idén újabb cím birtokosa lett, a horgászat nagyköveteihez csatlakozott, ahol több korábbi tanítványa is tag, köztük Biros Péter és Fodor Rajmund.
Kemény Dénes lapunknak elárulta: elsősorban a Balatonon pecázik, azon belül pedig a csónakos horgászatot kedveli.
Nyáron olykor hatszáz méterre is elhagyom a partot, és háromméteres mély vízben szeretek horgászni
– fogalmazott a Borsnak a korábbi sikerkapitány, aki hozzátette: fia, Márk is nagy pecás. – Ő már fogott 21 kilós pontyot is. Kettőnkben az is közös, hogy mindketten védjük a halakat, ügyelünk arra, hogy meglegyen az utánpótlás, ezért a legtöbb alkalommal visszaengedjük a halat.
Kemény arról is szót ejtett, hogy amikor még aktívan pólózott, csapattársaival rendszeresen kiült a vízpartra, és manapság is szívesen veszi azt, ha a nála tapasztaltabb horgászok tanácsokkal látják el, akár hasznos felszerelések dolgában is.
– Sohasem vagyok ideges, ha éppen nincs fogás. Gyakran látok olyan embert, aki hasonló esetben szétrobban a dühtől. Jómagam csendesen elüldögélek a parton vagy a csónakban, és olyan dolgokon merengek, amelyekhez kellő hátországot szolgáltat a csend. De ugyanez igaz a vadászatra, tudniillik a somogyi dombság és Veszprém környéke remek környezet ebből a szempontból – tette hozzá Kemény Dénes.
Mivel az exkapitány képzett szakács, elárulta: ponty esetén a másfél és a négy kiló közötti súlyú példányokat készíti el, mert azt tartja ideális méretűnek.
– Eleinte keszeggel kezdtem, manapság többféle akad horogra, ugyanakkor a tengeri halakat is kedvelem. Volt már rá példa, hogy a sós vízi halakra is pecáztam. Elsősorban a tonhalat, illetve a tengeri sügért kedvelem. Ami a kulináris élvezeteket illeti: előbbi elkészítéséhez beszereztem egy speciális receptet: csíkokra szabdalom a halat, majd különleges pácot használok, és amikor sül az étek, gyönyörű rózsaszínű, az íze pedig egyszerűen mennyei – fogalmazott Kemény Dénes, aki hozzátette:
egykori világverő pólócsapatatából Biros Péter, Kis Gábor és Fodor Rajmund is nagy pecások, közülük ketten szintén nagykövetek.
– Ők hárman magas szinten űzik a horgászatot, de alkalmanként csatlakozik hozzájuk Hosnyánszky Norbert is – zárta a háromszoros olimpiai bajnok pólókapitány.
