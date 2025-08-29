Katus Attila is elbúcsúzott barátjától: Kathi Béla az alfahímek alfahímje volt

Az egész testépítő- és sportközösséget megrázta Kathi Béla tragikus halála. A többszörös világbajnok július 31-én szenvedett súlyos biciklibalesetet ciprusi nyaralása alatt, amely után már nem tért magához. A 46 éves sportoló halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után, nemcsak a sport világában, hanem mindazok életében is, akik ismerték őt. A hajdúböszörményi születésű legenda temetése augusztus 29-én, pénteken, a városi köztemetőben volt. Kathi Béla felesége, Salamon Dia közösségi oldalán osztotta meg a búcsúztatás részleteit, ahol sporttársak, barátok és rajongók együtt róhatták le kegyeletüket.

Kathi Béla kedves barátja volt Katus Attila, aki a temetésén is ott volt (Fotó: Haon / Vida Márton Péter)

Katus Attila szerint Kathi Béla "az alfahímek alfahímje" volt

A testépítő ikon halála után a sport- és sztárvilág több tagja búcsúzott el Bélától a közösségi oldalakon, egyik jó barátja, Katus Attila a temetés előtt emlékezett meg a Borsnak.

Én szerencsére elmondhattam neki százszor, hogy milyen fantasztikus embernek tartom, de már többször sajnos nem tudom. Ezért is tartom fontosnak, hogy az ember kimondja a másiknak, mi az, amit benne inspirálónak talál

– kezdte Attila a Borsnak.

Kathi Béla temetésén rengetegen jelentek meg, ebből is látszik, hogy sokak példaképe (Fotó: Haon/Vida Márton Péter)

Katus Attila szerint Béla több volt, mint testépítő:

Igazi jelenség, aki egyszerre testesítette meg az erőt, az alázatot és az emberséget. Őt óriási formátumú embernek tartom, olyan személyiségnek, amilyen csak nagyon ritkán születik. Az alfahímek alfahímje volt, mégis mérhetetlenül kedves. Olyan volt, mint egy jámbor oroszlán, akiből számtalan ember merített erőt és inspirációt

– fogalmazott.

Kathi Béla halála mélyen megrendítette a testépítő közösséget (Fotó: Molcsányi Máté/ Kisalföld)

Attila hangsúlyozta, hogy Kathi Béla életútja több szempontból is példaértékű. „Hatalmas dolog nap mint nap több száz kilós súlyokat mozgatni, de legalább ilyen fontos, ahogyan Budapestről elindította a vállalkozását, és ahogyan az emberekkel bánt. Ő mindenkihez tudott kapcsolódni, még az utolsó emberhez is, aki segítségért fordult hozzá.”

A fitneszvilág ismert alakja szerint Kathi Béla élete rendkívül tartalmas volt. „Az egyetlen megnyugvást az adja, hogy ennyi mindent beletett az életébe, és ennyit át tudott élni. Nagyon sok világbajnok van Magyarországon, de a Bélához hasonló személyiséget ritkán találni. Ő tisztán látta a világot, és nagyon mély beszélgetéseink voltak. Ha csak öt percem volt, vele akkor is lehetett mélyen beszélgetni. Gondolkodó, érző ember volt, aki jól értette az életet és az embereket.”