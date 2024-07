"Szomorú hírt osztok meg veletek" - gyászol Katus Attila, szívszorító szavakkal búcsúzik

Katus Attila az Facebook-oldalán osztotta meg fájdalmát: Imádott nagypapája elhunyt. A sportoló rendkívül jó kapcsolatot ápolt nagyszülőjével.

Katus Attila nagypapája meghalt, közösségi oldalán osztott meg a szomorú hírt a sportoló Fotó: Szabó Imre

Katus Attila gyászolja a nagypapáját

– Sziasztok! Ezúttal egy szomorú hírt osztok meg veletek.

Szeretett nagypapám a napokban elbúcsúzott tőlünk, és már fentről vigyáz ránk.

Szerető, gondoskodó környezetben élt, életének 99. évében járt. Szívünkben őrizzük emlékedet Drága Papa! 🖤 – írta egy megható videó kíséretében a gyászoló életmód-tanácsadó, melyen a nagypapája látható.

A sportoló nagypapája 99 évet élt

A világ- és Európa bajnok sportoló mérhetetlenül büszke volt a nagypapájára, aki életkora ellenére elképesztően jó formában volt. Attila anyai nagypapája, Tamás bácsi a törődésnek, szeretetnek hála 99 évet élt. Kora ellenére viszonylag jó állapotban volt, kondíciója irigylésre méltó volt, melyben unokájának is nagy szerepe volt. Minden már csak múltidő…

Attila másfél évvel ezelőtt nyilatkozott büszkén lapunknak nagyapjáról, aki akkor korához képest jó egészségnek örvendett, ma pedig már gyászolja.

– Semmilyen komolyabb egészségügyi problémája nincsen.

Az életkorral egy kicsit lelassult a világa, de a szüleim nagyon sokat segítenek neki.

Nagyon értelmes, mindenre emlékszik, irigylem is őt ezért. Szerintem jobb memóriája most, mint nekem, ami talán annak is köszönhető, hogy nagyon sok keresztrejtvényt fejt. De nem csak szellemileg, fizikailag is topon van, tévézés közben gyakran felpattan a szobakerékpárra, és leszámolja, hogy mennyit teker. 500-at, 1000-et vagy 1500-at szokott – kezdte a Borsnak Attila, aki arról is szót ejtett, hogy papájának nagyon nehéz sora volt, ugyanis élete első 30 évében hadifogságba esett, és a szüleit is elveszítette. Minden este imádkozott, és a hosszú élet titka talán a rendszerességében rejlett.

Nyugodjon békében!