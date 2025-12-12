Három hónappal gyermeke születése után visszatér a magyar olimpikon

A 31 éves sportoló a magyar szövetség honlapjának adott interjújában elárulta, hogy kisfia, Milán augusztusi születése után csupán egy hónap telt el és már úszott, majd hamarosan a kerékpározást is elkezdte, legkésőbb pedig a futásba vágott bele.
Jó fej a gyerek, hagy minket aludni és edzeni, nem volt gond vele a spanyolországi edzőtáborban sem
- jegyezte meg a tokiói játékokon 12. helyen végzett triatlonos, aki ezzel a sportág magyarországi történetének legeredményesebb női versenyzője.
Kuttor-Bragmayer Zsanett egyelőre még óvatosan adagolja a terhelést, de már így is heti 40-50 kilométer futás szerepel a programjában, s az edzőtáborban több mint a 300 kilométert kerékpározott és 5-6 kilométert úszott egy héten.
A versenyzéshez is fokozatosan tér majd vissza, és tervei szerint elindul az atléták 10 000 méteres országos bajnokságán, illetve a kerékpározók időfutam ob-ján. A komoly, világkupa szintű triatlon-viadalokat pedig a jövő év második felére időzíti. Mint elmondta, a kétéves olimpiai kvalifikációs időszak ugyan már májusban elkezdődik, de tisztában van vele, hogy nem kell kapkodnia, mert rengeteg versenyt rendeznek – írja az MTI.
Hosszú a kvalifikáció, két sikeres időszakkal a hátam mögött tudom, hogy ráérek, nem kell kapkodni
- mondta Kuttor-Bragmayer, hozzátéve, előrelépés, hogy férje, Kuttor Csaba mellett vele lesz Valter Attila és Vas Blanka erőnléti edzője, valamint egy dietetikus is.
