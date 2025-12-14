Elszabadult a pokol Pakson, repültek a söröspoharak, videón a tömegverekedés

Elszenvedte első vereségét a szezonban a Szolnok férfi kosárlabdacsapata. Az éllovas Pakson kapott ki 90-87-re, ám ennek ellenére továbbra is vezeti a tabellát. A mérkőzést azonban beárnyékolta a paksi verekedés: a negyedik negyed utolsó tíz másodpercében tömegbalhé tört ki. Percekre leállt a játék, söröspoharak repültek a pályára, és elszabadult a pokol a lelátón.
A televízió felvételeiből az látszik, hogy már komoly szóváltás alakult ki a tribünön, amikor megérkeztek a rendezők. Ez csak olaj volt a tűzre, mivel a felvételek alapján sem a vendég szurkolók, sem a rendezők nem bírták idegekkel: innen is, onnan is ököllel csaptak a másik fél irányába. Bár a képsorok nem rögzítették, de a kommentár alapján rendőri erők is bevonultak a csarnokba - írta a Szoljon.hu.
Az incidensre sem a paksi, sem a szolnoki klub nem reagált az összecsapás utáni sajtótájékoztatón. Érdekesség, hogy ebben a szezonban ez már a második nagyobb balhé a magyar férfi kosárlabdában. Néhány hete az egyik zalaegerszegi légiós pofozott le egy nézőt.
