Lesújtó hírt kapott, rákot diagnosztizáltak a bajnokcsapat 20 éves játékosánál

kosárlabda
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 12:00
hererákrák
Borzalmas fejlemények láttak napvilágot a tehetséges szerb kosárlabdázóról. Nikola Topic hererák miatt nem kezdte meg a szezont az NBA bajnoki címvédő csapatával, az Oklahoma City Thunderrel.

Hererákot diagnosztizáltak az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Oklahoma City Thunder mindössze 20 esztendős irányítójánál, Nikola Topicsnál. A szerb válogatott játékosra kemoterápiás kezelés vár, amit a csapat ügyvezető igazgatója szerint már el is kezdett.

Nikola Topicsot a 2024-es NBA drafton a 12. helyen választotta ki az OKC
Nikola Topicsot a 2024-es NBA drafton a 12. helyen választotta ki az OKC / Fotó: Chris Gardner

Nikola Topic szörnyen balszerencsés

A szerbnek nincs egyszerű sorsa, hiszen miután 2024-ben bekerült az NBA körforgásába, csupán egyetlen felkészülési meccset játszott idén októberben. Első idényében elülső keresztszalag-szakadással küzdött, ami miatt az egész szezont ki kellett hagynia, most pedig a fiatal felnőttek leggyakoribb rákos megbetegedésével küzd. A játékos kérte a csapatot, hogy tartsák titokban az ügyet, amíg meg nem kezdi a kezelést.

Kiváló onkológusokból álló csapata van, akik rendkívül optimistán látják a helyzetét. Fontos megjegyezni, hogy a hererák a férfiak körében a leggyógyíthatóbb rákfajta.

– mondta Sam Presti, a csapat ügyvezető igazgatója.

Topic továbbra is együtt edz a csapatával, de egyelőre még nem tudni, mikor debütálhat tétmeccsen a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder színeiben.

 

