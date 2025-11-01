Lesújtó hírt kapott, rákot diagnosztizáltak a bajnokcsapat 20 éves játékosánál

Hererákot diagnosztizáltak az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Oklahoma City Thunder mindössze 20 esztendős irányítójánál, Nikola Topicsnál. A szerb válogatott játékosra kemoterápiás kezelés vár, amit a csapat ügyvezető igazgatója szerint már el is kezdett.
A szerbnek nincs egyszerű sorsa, hiszen miután 2024-ben bekerült az NBA körforgásába, csupán egyetlen felkészülési meccset játszott idén októberben. Első idényében elülső keresztszalag-szakadással küzdött, ami miatt az egész szezont ki kellett hagynia, most pedig a fiatal felnőttek leggyakoribb rákos megbetegedésével küzd. A játékos kérte a csapatot, hogy tartsák titokban az ügyet, amíg meg nem kezdi a kezelést.
Kiváló onkológusokból álló csapata van, akik rendkívül optimistán látják a helyzetét. Fontos megjegyezni, hogy a hererák a férfiak körében a leggyógyíthatóbb rákfajta.
– mondta Sam Presti, a csapat ügyvezető igazgatója.
Topic továbbra is együtt edz a csapatával, de egyelőre még nem tudni, mikor debütálhat tétmeccsen a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder színeiben.
