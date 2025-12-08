Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A magyar lányok nehéz rivális ellen folytatják a vb-n

világbajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 22:20 / FRISSÍTÉS: 2025. december 08. 22:21
MAGYARORSZÁGHollandia
A magyar női kézilabda-válogatott a társrendező Hollandiával találkozik szerdán a világbajnokság negyeddöntőjében.

A holland válogatott nyerte a III. középdöntős csoport rangadóját a női kézilabda-világbajnokságon, így a magyar csapat a társházigazdával találkozik a negyeddöntőben, a 26–23-as vereséget szenvedő franciákra majd a dánok várnak a nyolc között. A Magyarország-Hollandia negyeddöntőt szerdán 18 órakor játsszák.

A magyar női kézilabda-válogatott Hollandia ellen folytatja Fotó: Szigetváry Zsolt

A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE


 

Kedd (Dortmund)


 

17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)


 

20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)


 

Szerda (Rotterdam)


 

18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) 


 

21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)

