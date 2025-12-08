A magyar lányok nehéz rivális ellen folytatják a vb-n

A holland válogatott nyerte a III. középdöntős csoport rangadóját a női kézilabda-világbajnokságon, így a magyar csapat a társházigazdával találkozik a negyeddöntőben, a 26–23-as vereséget szenvedő franciákra majd a dánok várnak a nyolc között. A Magyarország-Hollandia negyeddöntőt szerdán 18 órakor játsszák.
A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE
Kedd (Dortmund)
17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)
20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)
Szerda (Rotterdam)
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)
21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)
