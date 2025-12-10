Csak tíz percig volt esély, nagy verést kaptak a magyar lányok a vb-n

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott tizenkét év után szerepelt világbajnoki negyeddöntőben, és előre tudtuk, hogy nagyon nehéz dolga lesz. A kezdeti rohamoktól még nem tört meg Golovin Vlagyimir együttese, mert tíz perc után 4-4-re állt a meccs. Utána azonban folyamatosan elhúztak a hollandok, szétszakadt a védelmünk. A 20. percben 9-6-ra, a félidőben pedig 14-9-re vezetett Hollandia. Úgy tűnt, már az első harminc percben eldől a magyar-holland meccs.
A második félidőben a hollandok tartották a különbséget, tíz perccel a vége előtt 23-18-ra vezettek. Sajnos ezen a napon a magyar válogatott nem volt elég éles, hiányzott az előző meccseken tapasztalt koncentráció. Golovin csapata nem tudott újítani, nem tudta megtörni a fegyelmezett holland csapatot.
Hollandia nagyon simán és fölényesen, 28-23-ra nyert.
A vereség azt jelenti, hogy a magyar válogatott befejezte a szereplését a világbajnokságon, és a hetedik helyen zárt.
