Ha kikapunk, csomagolunk, nincs több dobásunk a kézilabda-vb-n

Tizenkét év után játszik újra negyeddöntőt világbajnokságon a magyar női kézilabda-válogatott. Szerdán 18 órától (Tv: M4 Sport) a házigazda hollandok ellen számolgatni sem kell. Ha nyerünk, játszhatunk az érmekért, ha veszítünk, akkor végleg elbúcsúzunk a kézilabda-vb-től.
A világbajnokságokon az elmúlt években nem volt egyértelmű, hogy játszanak-e helyosztókat a negyeddöntők vesztesei. Erre általában akkor kerül sor, ha az 5-8. helyért az dőlhet el, ki kvalifikál például egy olimpiai selejtezőre. Idén biztosan nem lesz ilyen, aki kikap a nyolc között, az biztosan csomagol és utazik haza. Ha nyerünk, akkor pénteken elődöntő, vasárnap pedig döntő, vagy bronzmeccs vár Golovin Vlagyimir együtesére. A magyar válogatott utoljára 2005-ben volt dobogós kézilabda-vb-n, akkor harmadikok lettünk. Döntőt 2003 óta nem játszottak a lányok.
A magyar szövetség minimálisan a hatodik helyet tűzte ki célul a csapat elé, de a negyeddöntő elérése után sok kritika már biztosan nem éri a válogatottat.
Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok?
