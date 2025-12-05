Karácsonyi lázban égnek a magyar lányok a kézilabda-világbajnokságon

Már december elején karácsonyi hangulatban zajlik a kézilabda-világbajnokság. A Hollandiában és Németországban zajló tornán a mieink Rotterdamban játszanak a középdöntős csoportban. Az itteni szállodában fogadták az újságírókat a lányok, s mindannyiuk mögött már a karácsonyfa volt a háttér.

Márton Gréta a karácsonyfa előtt a kézilabda-világbajnokságon Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A gárda eddig 4 meccséből 4-et megnyert a tornán. Pénteken Magyarország-Japán meccset rendeznek (18.00, M4: Sport), a siker itt is elvárt, de már az egy pont is negyeddöntős helyezést jelenthet. Simon Petra, a Ferencváros játékosa arról beszélt, olyan helyzetben vannak, amiben nem kell számolgatniuk, szeretnék folytatni a jó szereplést, s az elődöntőt sem tartja kizártnak.

Simon Petra szerint eddig minden tökéletes Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Így folytatódik a kézilabda-világbajnokság

A csapat vasárnap Dánia ellen zárja a középdöntőt. A lányok kedden vagy szerdán játszhatnak a nyolc között, pénteken rendezik az elődöntőket. A helyosztókra december 14-én kerül sor, ezt követően karácsonyig jöhet a jól megérdemelt pihenés, az ünnepre való felkészülés és az ajándékok beszerzése.

