Karácsonyi lázban égnek a magyar lányok a kézilabda-világbajnokságon

Már december elején karácsonyi hangulatban zajlik a kézilabda-világbajnokság. A Hollandiában és Németországban zajló tornán a mieink Rotterdamban játszanak a középdöntős csoportban. Az itteni szállodában fogadták az újságírókat a lányok, s mindannyiuk mögött már a karácsonyfa volt a háttér.
A gárda eddig 4 meccséből 4-et megnyert a tornán. Pénteken Magyarország-Japán meccset rendeznek (18.00, M4: Sport), a siker itt is elvárt, de már az egy pont is negyeddöntős helyezést jelenthet. Simon Petra, a Ferencváros játékosa arról beszélt, olyan helyzetben vannak, amiben nem kell számolgatniuk, szeretnék folytatni a jó szereplést, s az elődöntőt sem tartja kizártnak.
A csapat vasárnap Dánia ellen zárja a középdöntőt. A lányok kedden vagy szerdán játszhatnak a nyolc között, pénteken rendezik az elődöntőket. A helyosztókra december 14-én kerül sor, ezt követően karácsonyig jöhet a jól megérdemelt pihenés, az ünnepre való felkészülés és az ajándékok beszerzése.
Így várták a lányok a japánok elleni meccset
Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok?
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.