A legjobb karácsonyi gasztrotúra: mesés helyek, ahol még biztos nem jártál

A karácsonyhoz számtalan jellegzetes íz és illat kapcsolódik, melyek tájegységenként eltérő, mégis mindenhol ünnepi hangulatot árasztanak. Egy karácsonyi gasztrotúra a kikapcsolódás, feltöltődés mellett tökéletes módja annak is, hogy ne csak megízleljük ezeket a finomságokat, hanem meg is ismerjük a hozzájuk kapcsolódó kultúrákat.

Ez a karácsonyi gasztrotúra bemutatja a legcsábítóbb úti célokat.

Fotó: Shutterstock

Erdélyben kihagyhatatlan a mennyei bejgli.

A lengyelországi Torun a mézeskalácsáról híres.

Ha Salzburgban jársz, melegítsd fel magad egy pohár forralt borral.

Milánóban érdemes megkóstolnod a híres panettoneét.

Drezdában pedig a Christstollen nyújt isteni ízélményt.

Karácsonyi gasztrotúra: Erdélytől Milánón át egészen Drezdáig

A fenyőillat mellett a frissen sült sütemények és a fűszeres italok ínycsiklandó aromája tölti be a levegőt, emlékezetes pillanatokat teremtve egy-egy karácsonyi gasztrotúra során. Miért is ne kötnénk össze az ünnepi hangulatot egy valódi gasztronómiai kalanddal? Csomagoljunk, és induljunk el egy olyan utazásra, ahol a karácsonyi finomságok nyomán fedezhetünk fel varázslatos városokat!

Erdély: a legfinomabb bejglik földje

Első állomásunk Erdély, ahová érdemes még az adventi időszakban ellátogatni, hogy a karácsonyi vásárokon végigkóstoljuk a hamisítatlan erdélyi bejgliket. A diós vagy mákos töltelékkel gazdagon megtöltött, omlós tészta itt igazi ünnepi klasszikus. Ahogy beleharapunk, a friss alapanyagokból készült töltelék íze azonnal karácsonyi hangulatba repít. Noha a bejgli őshazája Szilézia, már a XIV. században elterjedt Európában, Magyarországra, illetve Erdélybe is a XIX. században érkezett osztrák közvetítéssel. Ma már hungarikumnak tekintjük. Két általános ízesítése a dió – amit rontás ellen használtak –, illetve a mák – amit pedig a bőség érdekében fogyasztottak – mellett a bejgli egyre több alternatív ízben is megtalálható, így a tökös-mákos, a gesztenyés, a kakaós, az aszalt szilvás, vagy akár a káposztás is.

Kolozsvár vagy Nagyszeben karácsonyi vásárain nem csupán a bejglit kóstolhatjuk meg számtalan helyi változatban, hanem gyönyörködhetünk a hagyományos kézműves termékekben és a népzenei előadásokban is. A hóesés itt gyakori vendég, ami csak tovább fokozza a meghitt légkört a romantikus városkák középkori utcáin sétálva.

A lengyelországi Torun: ahol mézeskalácsot illik vásárolni

Innen észak felé vehetjük az irányt, egyenesen a lengyelországi Torun városába, mely méltán híres a pierniki-ről, azaz a mézeskalácsairól. Torun óvárosának macskaköves utcáin sétálva már messziről érezni a méz és a fűszerek csábító illatát. A gyönyörűen díszített, változatos formájú mézeskalácsok nem csupán finomak, hanem igazi ehető műalkotások is. Érdemes felkeresni a városban található Mézeskalács Múzeumot is, ahol interaktív módon ismerhetjük meg a pierniki készítésének évszázados hagyományait, sőt, akár mi magunk is készíthetünk egyet.