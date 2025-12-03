„Nagyon jó nyerni a románok ellen" - Klujber Katrin nem kertelt a nagy vb-siker után

A magyar női kézilabda-válogatott szerdán 34-29-re legyőzte Romániát, ezzel kulcsfontosságú két ponttal gazdagodott a holland-német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének első fordulójában. Golovin Vlagyimir együttesének legeredményesebb játékosa Klujber Katrin volt, aki hét gólt szerzett. A meccs után nem kertelt, bevallotta, mindig nagyon jó nyerni a románok ellen.

Klujber Katrin hét góllal járult hozzá a sikerhez Fotó: Szigetváry Zsolt

Klujber Katrin: ilyenkor mindig duplán ünneplünk

Nagyon vártunk már erre a mérkőzésre. A félidőben két góllal vezettünk, és a szünetben az öltözőben arról beszéltünk, hogy nem engedhetjük ki a meccset a kezünkből. A magyar-román után mindig duplán ünneplünk, nagyon jó nyerni ellenük

- mondta Klujber a meccs után az M4 Sportnak.

Kuczora Csenge négy gólt dobott, a végén például nagyon fontos találatot szerzett.

A kapitány úgy küldött vissza, hogy most kell, itt az idő, erre volt szüksége a csapatnak a végén. Tudtuk, hogy fontos a meccs, gyűjteni kell a pontokat, mentálisan föléjük kell kerekedni, azt tettük, ami a feladatunk volt. Nem volt zavarodottság, nem okoztak nagy meglepetést a románok. Az első gólom után megnyugodtam

- fogalmazott Kuczora.

A magyar válogatott hibátlan teljesítménnyel hat ponttal áll,

pénteken 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé.

