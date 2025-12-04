Legendánk állítja, tilos lebecsülni Japánt a kézi-vb-n

Pénteken este Japán ellen folytatja a világbajnokság középdöntőjét a női kézilabda-válogatott. Golovin Vlagyimir csapata az esélyes a találkozón, s egy pont is elég ahhoz, hogy biztosan ott legyünk a negyeddöntőben. Svájc ellen ugyanakkor egy hatgólos győzelemmel bizonyította be Japán, tilos őket lebecsülni. Oda kell tennie magát a magyar válogatottnak.

A női kézilabda-válogatott eddig négyből négy meccset nyert meg a vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt

Az ázsiai csapat valósággal száguld, a gárda dán szövetségi kapitánya, Morten Soubak júliusban vette át a csapatot, és csodát művelt. Korábban dolgozott Angolában és Brazíliában – mindkettő igen jól áll ezen a tornán! –, továbbá irányított európai klubcsapatokat, egyszóval szakmájának nagymestere.

Kovács Péter, korábbi kiváló kézilabdázó és edző szerint még mindig javulhat a magyar csapat

"A japánokra ezen a tornán akkor figyelhettünk fel, amikor a csoportküzdelmek során 25-19-re megverték a horvátokat, majd a Svájc ellen első, szerdai középdöntős-találkozójukon még azt a bravúrjukat is felülírták. A feladat adott: ha még feljebb kívánunk lépni a világbajnoki ranglétrán, ahhoz több dolog elvárt. Egyrészt Klujber Katrin rendszeresen dobjon a klasszisához illő 6-7 gólt, Vámos Petra ugyanolyan lendülettel törjön be a hatosig, amint tette azt Svájc ellen, és létfontosságú a védekezésünk javítása" – sorolta Kovács, majd aláhúzta: örömmel látja Kuczora Csenge formajavulását, miközben Albek Anna és Simon Petra fontos gólokat szerez. Kézilabdázó legendánk utalt arra, hogy a túl könnyű csoportsorsolásunk miatt a vártnál később kezd „beérni” válogatottunk. Szenegál és Irán ellen leszaladt kétszer hatvan percünk úgy, hogy a motor nem melegedett be, de már üzemi hőfokon duruzsol.

Az ötödik győzelem is elvárt kézilabda-válogatottunktól

Minden idők legjobb magyar férfi játékosa azt fejtegette, hogy a románok elleni szerdai 34-29-es impresszív győzelem akkor értékelődik fel igazán, ha Japánt szintén megtörjük. Kellemetlen stílusú válogatott, a legutóbbi vb óta megtanulta a gyors lerohanásokat.

Óriási hiba lenne, ha a hatos vonal közelében adnánk nekik teret, és a feszes védekezésnél még fontosabb, hogy a norvég Moldében szereplő 22 éves Isikava Szorát kikapcsoljuk a támadómunkájukból. A győzelem ellenük is elvárt, csakhogy az nehezebb lesz a Svájc felett aratott sikerünknél

– így Kovács.