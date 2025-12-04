Legendánk állítja, tilos lebecsülni Japánt a kézi-vb-n

Pénteken este Japán ellen folytatja a világbajnokság középdöntőjét a női kézilabda-válogatott. Golovin Vlagyimir csapata az esélyes a találkozón, s egy pont is elég ahhoz, hogy biztosan ott legyünk a negyeddöntőben. Svájc ellen ugyanakkor egy hatgólos győzelemmel bizonyította be Japán, tilos őket lebecsülni. Oda kell tennie magát a magyar válogatottnak.
Az ázsiai csapat valósággal száguld, a gárda dán szövetségi kapitánya, Morten Soubak júliusban vette át a csapatot, és csodát művelt. Korábban dolgozott Angolában és Brazíliában – mindkettő igen jól áll ezen a tornán! –, továbbá irányított európai klubcsapatokat, egyszóval szakmájának nagymestere.
Kovács Péter, korábbi kiváló kézilabdázó és edző szerint még mindig javulhat a magyar csapat
"A japánokra ezen a tornán akkor figyelhettünk fel, amikor a csoportküzdelmek során 25-19-re megverték a horvátokat, majd a Svájc ellen első, szerdai középdöntős-találkozójukon még azt a bravúrjukat is felülírták. A feladat adott: ha még feljebb kívánunk lépni a világbajnoki ranglétrán, ahhoz több dolog elvárt. Egyrészt Klujber Katrin rendszeresen dobjon a klasszisához illő 6-7 gólt, Vámos Petra ugyanolyan lendülettel törjön be a hatosig, amint tette azt Svájc ellen, és létfontosságú a védekezésünk javítása" – sorolta Kovács, majd aláhúzta: örömmel látja Kuczora Csenge formajavulását, miközben Albek Anna és Simon Petra fontos gólokat szerez. Kézilabdázó legendánk utalt arra, hogy a túl könnyű csoportsorsolásunk miatt a vártnál később kezd „beérni” válogatottunk. Szenegál és Irán ellen leszaladt kétszer hatvan percünk úgy, hogy a motor nem melegedett be, de már üzemi hőfokon duruzsol.
Minden idők legjobb magyar férfi játékosa azt fejtegette, hogy a románok elleni szerdai 34-29-es impresszív győzelem akkor értékelődik fel igazán, ha Japánt szintén megtörjük. Kellemetlen stílusú válogatott, a legutóbbi vb óta megtanulta a gyors lerohanásokat.
Óriási hiba lenne, ha a hatos vonal közelében adnánk nekik teret, és a feszes védekezésnél még fontosabb, hogy a norvég Moldében szereplő 22 éves Isikava Szorát kikapcsoljuk a támadómunkájukból. A győzelem ellenük is elvárt, csakhogy az nehezebb lesz a Svájc felett aratott sikerünknél
– így Kovács.
A magyar válogatott vasárnap Dánia ellen zárja a középdöntős szakaszt a kézilabda-világbajnokságon. Ha pénteken pontot szerzünk Japán ellen, akkor a vasárnapi meccstől függetlenül biztosan negyeddöntősök vagyunk
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.