Pihenőt kaptak a gyönyörű kézilabdások, megbabonázták egész Hollandiát

A magyar női kézilabda-válogatott hétfő este Svájc ellen lép pályára (20:30, Tv: M4 Sport), a mérkőzés pedig a csoportelsőségről dönt, valamint arról is, hogy Golovin Vlagyimir együttese hány pontot visz magával a középdöntőbe. A találkozót megelőző napon Hollandia hangulatos belvárosában tartottak egy kisebb csapatépítőt, ahol a gyönyörű kézilabdázók szó szerint mindenkit elbűvöltek maguk körül.

A női kézilabda-válogatott rendkívül népszerű Hollandiában Fotó: Szigetváry Zsolt

A női kézilabda-válogatott csapatépítőt szervezett Hollandiában

Golovin Vlagyimir együttese vasárnap délelőtt szabadprogram keretében vett részt egy játékos versengésen Hollandia belvárosában. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a hivatalos Instagram-oldalán is megosztotta a felvételeket, amelyek jól mutatják, hogy a lányok remek formában vannak, és teljes összhangban várják a kézilabda-világbajnokság további mérkőzéseit. Tóvizi Petra még egy válogatott mezt is megpróbált ráadni egy helyi szoborra – több-kevesebb sikerrel –, mások a helyiekkel fotózkodtak vagy kézen álltak egy ház falánál. A jelenetek jól mutatják, hogy a csapat már most megbabonázta Hollandiát.