Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pihenőt kaptak a gyönyörű kézilabdások, megbabonázták egész Hollandiát

női kézilabda vb
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 14:30
golovin vlagyimirmagyar válogatott
Minden tekintet rájuk szegeződött. A magyar női kézilabda-válogatott hétfő este Svájc ellen játssza utolsó csoportmérkőzését, előtte Hollandia hangulatos belvárosában vettek részt egy rövid csapatépítő programon a lányok.

A magyar női kézilabda-válogatott hétfő este Svájc ellen lép pályára (20:30, Tv: M4 Sport), a mérkőzés pedig a csoportelsőségről dönt, valamint arról is, hogy Golovin Vlagyimir együttese hány pontot visz magával a középdöntőbe. A találkozót megelőző napon Hollandia hangulatos belvárosában tartottak egy kisebb csapatépítőt, ahol a gyönyörű kézilabdázók szó szerint mindenkit elbűvöltek maguk körül.

női kézilabda-válogatott
A női kézilabda-válogatott rendkívül népszerű Hollandiában Fotó: Szigetváry Zsolt

A női kézilabda-válogatott csapatépítőt szervezett Hollandiában

Golovin Vlagyimir együttese vasárnap délelőtt szabadprogram keretében vett részt egy játékos versengésen Hollandia belvárosában. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a hivatalos Instagram-oldalán is megosztotta a felvételeket, amelyek jól mutatják, hogy a lányok remek formában vannak, és teljes összhangban várják a kézilabda-világbajnokság további mérkőzéseit. Tóvizi Petra még egy válogatott mezt is megpróbált ráadni egy helyi szoborra – több-kevesebb sikerrel –, mások a helyiekkel fotózkodtak vagy kézen álltak egy ház falánál. A jelenetek jól mutatják, hogy a csapat már most megbabonázta Hollandiát.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu