Megismétlődött Süllős Gyuláék tragédiája, újabb kétgyermekes család vesztette életét

Újabb légi katasztrófa rázta meg a sportvilágot: egy észak-karolinai regionális repülőtéren történt balesetben életét vesztette a korábbi NASCAR-versenyző, Greg Biffle és családja. A tragédia hét halálos áldozatot követelt. A magyar sport nemrég hasonló megrázkódtatáson esett át, két hónappal ezelőtt ugyanis egy másik légiszerencsétlenség során a Vasas ökölvívó-szakosztályának egykori vezetője, Süllős Gyula és szerettei hunytak el.

Greg Biffle és családja vesztette életét egy repülőgép-balesetben / Fotó: freepik.com

Greg Biffle és családja repülőgép-baleset áldozati lettek

Ahogy a Bors korábban megírta, a Cessna C550-es repülőgép helyi idő szerint 10:20 körül zuhant le leszállás közben a Statesville regionális repülőtéren. A helyszínen tartózkodó nyomozók megerősítették, hogy Greg Biffle autóversenyző is a gépen utazók között volt.

Greg több volt, mint egy bajnok pilóta: a NASCAR közösség szeretett tagja, kemény versenyző és sokak barátja volt

- olvasható a NASCAR közleményében, amelyben megerősítették, hogy Biffle feleségével, 14 éves lányával, ötesztendős fiával és három másik személlyel együtt hunyt el.

A két évtizedes versenyzői karrierje után Biffle-t 2023-ban a NASCAR 75 legjobb versenyzője közé választották. Az 55 éves versenyző 19 Cup Series futamot nyert az Xfinity Series és a Craftsman Truck Series versenyein. Bár 2016 után visszalépett a versenyzéstől, 2019-ben visszatért egy egyszeri alkalomra a Texas Motor Speedway-en, amelyet megnyert.

A mostani eset kísértetiesen emlékeztet az október 29-én történt katasztrófára, amikor Süllős Gyula és családja is hasonló körülmények közt, repülőgép-balesetben vesztette életét. A kenyai esetnek sem volt túlélője, csakúgy, mint Greg Biffle és családja tragédiájának. A közel két hónappal ezelőtti szerencsétlenségben elhunyt Vasas-elnökségi tag, a klub ökölvívó-szakosztályának elnöke is ugyanúgy két kiskorú gyermekével és feleségével együtt ült a repülőgépen, mint a NASCAR-versenyző.