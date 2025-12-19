Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megismétlődött Süllős Gyuláék tragédiája, újabb kétgyermekes család vesztette életét

halálos áldozat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 18:40
nascarrepülőgép-baleset
Nemrég Kenyában vesztette életét Süllős Gyula és családja egy repülőgép-szerencsétlenségben. Most újabb hasonló tragédia rázta meg a sportvilágot: a korábbi autóversenyző, Greg Biffle, felesége és gyermekei hunytak el, miután a gépük landolás közben lezuhant, majd kigyulladt.

Újabb légi katasztrófa rázta meg a sportvilágot: egy észak-karolinai regionális repülőtéren történt balesetben életét vesztette a korábbi NASCAR-versenyző, Greg Biffle és családja. A tragédia hét halálos áldozatot követelt. A magyar sport nemrég hasonló megrázkódtatáson esett át, két hónappal ezelőtt ugyanis egy másik légiszerencsétlenség során a Vasas ökölvívó-szakosztályának egykori vezetője, Süllős Gyula és szerettei hunytak el.

Greg Biffle és családja vesztette életét egy repülőgép-balesetben
Greg Biffle és családja vesztette életét egy repülőgép-balesetben / Fotó: freepik.com

Greg Biffle és családja repülőgép-baleset áldozati lettek

Ahogy a Bors korábban megírta, a Cessna C550-es repülőgép helyi idő szerint 10:20 körül zuhant le leszállás közben a Statesville regionális repülőtéren. A helyszínen tartózkodó nyomozók megerősítették, hogy Greg Biffle autóversenyző is a gépen utazók között volt.

Greg több volt, mint egy bajnok pilóta: a NASCAR közösség szeretett tagja, kemény versenyző és sokak barátja volt

- olvasható a NASCAR közleményében, amelyben megerősítették, hogy Biffle feleségével, 14 éves lányával, ötesztendős fiával és három másik személlyel együtt hunyt el.
A két évtizedes versenyzői karrierje után Biffle-t 2023-ban a NASCAR 75 legjobb versenyzője közé választották. Az 55 éves versenyző 19 Cup Series futamot nyert az Xfinity Series és a Craftsman Truck Series versenyein. Bár 2016 után visszalépett a versenyzéstől, 2019-ben visszatért egy egyszeri alkalomra a Texas Motor Speedway-en, amelyet megnyert.

A mostani eset kísértetiesen emlékeztet az október 29-én történt katasztrófára, amikor Süllős Gyula és családja is hasonló körülmények közt, repülőgép-balesetben vesztette életét. A kenyai esetnek sem volt túlélője, csakúgy, mint Greg Biffle és családja tragédiájának. A közel két hónappal ezelőtti szerencsétlenségben elhunyt Vasas-elnökségi tag, a klub ökölvívó-szakosztályának elnöke is ugyanúgy két kiskorú gyermekével és feleségével együtt ült a repülőgépen, mint a NASCAR-versenyző.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu