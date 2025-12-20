Megszakad a szív: ezt posztolta utoljára a halálos balesetet szenvedő NASCAR-sztár

Az egész világot megrázta az 55 éves Greg Biffle-nek a tragédiája, a NASCAR-legendájának, aki azok után vesztette életét, hogy pár napja még a feleségével közös randijáról töltött fel egy videót a Youtube-csatornájára. A versenyző halálos repülőgép balesetben vesztette életétnek, melynek során elhunyt a felesége, Christina és két gyermeke is. A tragédia ideje alatt Biffle saját, Cessna C550 típusú magángépe az észak-karolinai Statesville-ből a floridai Sarasotába tartott, amikor nem sokkal a felszállás után a gép visszafordult, majd a mélybe zuhant.

Repülőgép balesetben vesztette életét a versenyző és családja / Fotó: 123RF (Képünk illusztráció)

A légiszerencsétlenség óta Biffle rajongói szinte megrohamozták a néhai autóversenyző Youtube-csatornáját, ahol a NASCAR-os alig pár napja még egy olyan videót tett közzé, amelyben arról számolt be, randiesttel lepte meg Christinát. Egy olyan randevúval, melynek során repülővel elvitte a nejét a 2025-ös, indianapolisi Performance Racing Industry Show-ra.

A felvétel Biffle széles mosolyával indul, miközben végigvezeti Christinát a repülőtéren. A videó ezután felfedi a meglepetést, bemutatja a házaspár közösen eltöltött idejét a kiállításon, majd egy romantikus vacsorával zárul, ezzel koronázva meg a randiestét.

Nagyon jól szórakoztunk, megnéztük a különböző kiállítókat, és régi barátokkal beszélgettünk

- írta a felvételt tartalmazó posztjában Biffle.

A versenyző és felesége, Christina Grossu 2023 januárjában házasodtak össze. Egy közös gyermekük született, Ryder Jack, aki 2020 szeptemberében született. Biffle egy korábbi kapcsolatából volt egy lánya is, Emma Elizabeth, aki 2007-be látott napvilágot. A tragédia kivizsgálása még folyamatban van - írja az UNILAD.