Nem működött a riasztó: szaunában halt meg egy házaspár, hiába próbáltak segítséget hívni

Szauna használat közben halt megy egy házaspár, miután tűz ütött ki egy privát szaunahelyiségben. A házaspárt kórházba szállították, de nem tudtak rajtuk segíteni.

Rejtélyes módon halt meg egy házaspár egy japán szauna használata közben

Szauna okozta a házaspár halálát

Rejtélyes körülmények között halt meg egy japán házaspár, miután tűz alakult ki egy privát szaunaszobában. A 37 éves Matsuda Yoko és 36 éves férje, Masanari a tokiói Akasaka Sauna Tiger nevezetű hely egyik helyiségét bérelték ki. Matsuda műkörmösként, Masanari pedig egy szépségszalon üzemeltetőjeként dolgozott. Hétfőn találtak rá a házaspárra a szauna padlóján, majd kórházba szállították őket, azonban az életüket sajnos már nem tudták megmenteni.

A tűz feltehetően egy megégett törölköző miatt keletkezett, amely hozzáérhetett a forró szaunakövekhez. A helyszínen talált riasztógomb fedelének eltávolítása arra utalhat, hogy a pár megpróbált segítséget hívni. A személyzet később elismerte: a riasztórendszer hosszabb ideje nem működött.

A hely közleményben fejezte ki együttműködését, és egyben részvétét az áldozatok családjának. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit - olvasható a Tények.hu cikkében.