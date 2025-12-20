Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nem működött a riasztó: szaunában halt meg egy házaspár, hiába próbáltak segítséget hívni

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 06:00
Egy japán házaspár rejtélyes módon hunyt el. A párra egy szauna padlóján találtak rá.

Szauna használat közben halt megy egy házaspár, miután tűz ütött ki egy privát szaunahelyiségben. A házaspárt kórházba szállították, de nem tudtak rajtuk segíteni. 

Rejtélyes módon halt meg egy házaspár egy japán szauna használata közben
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szauna okozta a házaspár halálát

Rejtélyes körülmények között halt meg egy japán házaspár, miután tűz alakult ki egy privát szaunaszobában. A 37 éves Matsuda Yoko és 36 éves férje, Masanari a tokiói Akasaka Sauna Tiger nevezetű hely egyik helyiségét bérelték ki. Matsuda műkörmösként, Masanari pedig egy szépségszalon üzemeltetőjeként dolgozott. Hétfőn találtak rá a házaspárra a szauna padlóján, majd kórházba szállították őket, azonban az életüket sajnos már nem tudták megmenteni.   

A tűz feltehetően egy megégett törölköző miatt keletkezett, amely hozzáérhetett a forró szaunakövekhez. A helyszínen talált riasztógomb fedelének eltávolítása arra utalhat, hogy a pár megpróbált segítséget hívni. A személyzet később elismerte: a riasztórendszer hosszabb ideje nem működött. 

A hely közleményben fejezte ki együttműködését, és egyben részvétét az áldozatok családjának. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit - olvasható a Tények.hu cikkében.

 

