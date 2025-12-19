"Igent mondtam!" - Eljegyezték a csodaszép magyar teniszezőnőt

Örömhírrel jelentkezett az Instagram-oldalán Stollár Fanny. A gyönyörű teniszezőnő, a női páros tenisz-világranglista 27. helyezettje boldogan árulta el a hírt, hogy a szerelme, Ákos, nemrég megkérte a kezét.
Igent mondtam!
- jelentette be a posztjában Stollár Fanny, egy videó kíséretében, amelyben a lánykérés pillanatait és a gyönyörű eljegyzési gyűrűjét is megmutatta a rajongóknak, akik csakhamar elárasztották gratulációikkal a kommentszekciót.
Az év elején az volt a cél, hogy kerüljek a top 50-be párosban, ez már májusban sikerült. Aztán később 25. is voltam, és Kínába is úgy utaztam most ősszel, hogy jó lenne a top 50-ben maradni, ez a pekingi döntővel és a vuhani elődöntővel megvalósult. A pekingi finálé nagyon nehéz volt, mivel sok hosszú meccsünk volt előtte a japán Kato Mijurával, és akkor ott előjött a fáradtság.
- nyilatkozta korábban a női páros tenisz-világranglista 27. helyezettje.
Ami a partnereket illeti, a budapesti teniszező elmondta, idén több mint tíz párja volt, mivel nehéz állandó partnert találni, akivel játékstílusban és személyiségben is egyeznek.
Januártól szeretnék néhány hónapot ugyanazzal a partnerrel versenyezni, de nevet még nem tudok mondani. Most a top 10 a célom a páros ranglistán, a 2026-os évet pedig Ausztráliában kezdem meg január elején
- tette hozzá.
