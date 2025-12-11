Átlátszó felsőben mutogatta hatalmas melleit a szexi teniszezőnő

A kebelcsoda teniszezőnő, Amanda Anisimova, elsősorban tenisztudása miatt tett szert óriási hírnévre, de a szurkolók már a szépségéről is ódákat zengenek. A világranglista negyedik helyezettje méretes melleivel tűnik ki leginkább a női mezőnyből, amit Instagram-oldalán is előszeretettel mutogat.

Amanda Anisimova a világranglista negyedik helyén szerepel Fotó: Tomas Diniz Santos

Amanda Anisimova mindent megmutatott

A teniszezőnő legújabb bejegyzésében nem akármilyen szettben ment barátaival bulizni: a sportoló mellbimbói is látszódtak. A merész poszt alatti rajongói kommentek nem győzték dicsérni szépségét, na meg gratuláltak az idei szezonban nyújtott teljesítményéhez.